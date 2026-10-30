Geydi Romney Guerrero gana Emprendedora del Año en los Glamour Music USA

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La empresaria dominicana Geydi Romney Guerrero fue galardonada con el premio Emprendedora del Año 2026 durante la celebración de los Glamour Music Awards USA, realizada en el Hostos Community College, en El Bronx, Nueva York, bajo la producción de Glamour Media Group.

Romney Guerrero, quien lleva 16 años radicada en Estados Unidos, recibió la distinción por su trayectoria al frente de Finer Beauty Spa, un centro especializado en estética avanzada que fundó hace 13 años en El Bronx. La empresaria cuenta con un doctorado en Ciencias de la Salud y una maestría en Terapias Complementarias y Alternativas, formación que ha complementado con una amplia experiencia en el sector estético.

Tras competir con otras destacadas emprendedoras, Romney Guerrero resultó ganadora al obtener el mayor respaldo en la votación del público. Su nombre fue anunciado en medio de una ovación de los asistentes, marcando uno de los momentos más emotivos de la ceremonia.

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La gala, conducida por Frederick Martínez (El Pachá), Yari Nin y Hanson Boy, reunió a destacadas personalidades del arte, la cultura y el ámbito empresarial. Durante la velada se entregaron reconocimientos en 22 categorías y se realizaron diversas presentaciones artísticas, entre ellas la del intérprete Chicho Severino. Esta edición estuvo dedicada a los veteranos y militares de Estados Unidos.

A lo largo de su carrera, Romney Guerrero ha acumulado importantes reconocimientos, entre ellos las distinciones Best of the Bronx, otorgadas a Finer Beauty Spa en 2023, 2024 y 2025, así como Power Women of the Bronx, recibidas en 2023 y 2024, en reconocimiento a su liderazgo empresarial y contribución a la comunidad.

Además de su faceta empresarial, Romney Guerrero se desempeña como Comisionada de Salud y Seguridad Estética, desde donde promueve la educación, la prevención de complicaciones y las prácticas seguras en los procedimientos estéticos. Su labor se enfoca especialmente en concientizar sobre la importancia de proteger la salud y la vida de las mujeres que deciden someterse a cirugías plásticas.

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En la celebración de los premios Glamour Music Awards 2026 fue acompañada por su pareja Joel, su tío y amigos cercanos, la galardonada al recibir su premio expresó su agradecimiento a Dios, a los organizadores, a su familia y a quienes han respaldado su trayectoria. Aseguró que este reconocimiento representa años de sacrificio, disciplina, perseverancia y fe.

Durante su intervención, dedicó el Premio Glamour a las mujeres emprendedoras latinas, especialmente a las dominicanas que han logrado abrirse camino en Estados Unidos. Asimismo, manifestó el orgullo de representar a la República Dominicana y expresó su deseo de inspirar a otras mujeres inmigrantes a perseguir sus sueños mediante la preparación, el esfuerzo y la determinación.

Los Premios Glamour Music Awards USA celebran anualmente los aportes de figuras destacadas del arte, la cultura y el empresariado latino. Con esta distinción, Geydi Romney Guerrero suma un nuevo reconocimiento a su trayectoria y reafirma su compromiso con el emprendimiento.