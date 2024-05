Furor en Argentina por el Patito en la cabeza ¿Qué significa?

Por Carlos García. Buenos Aires, Argentina. – En las últimas semanas una moda ha inundado las calles de distintas Provincias de Argentina como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Se trata del patito “kawaii”, un pequeño pato que lleva un resorte que lo une a una hebilla negra y se coloca en la cabeza, mochila o cartera. ¿Qué significa?

Hay una gran variedad de modelos, el patito patriótico, el gaucho, el universitario y hasta el patito Milei, este último con una peluca imitando el pelo del presidente argentino. Los precios rondan entre uno y dos dólares la unidad, y se venden como pan caliente según los comerciantes.

El patito amarillo en la cabeza es un fenómeno que no para de crecer, y lo curioso es que no solo los niños y adolescentes lo utilizan, también los adultos se rindieron ante la ternura de este particular objeto, que cada vez es más visible en Argentina.

Un patito en la cabeza muy famoso

El nombre de este curioso accesorio es Patito Kawaii, una mezcla de español y japonés, donde “Kawaii” significa adorable o tierno, y justamente ese es el motivo de su éxito, quienes lo usan se identifican como personas: alegres, positivas y de buena suerte, y pretenden que los demás lo noten.

El origen de esta tendencia empezó en Filipinas, y se asocia con la imitación de personajes de anime japonés. En diferentes países asiáticos los jóvenes comenzaron a usar broches con objetos de plásticos en la cabeza y rápidamente se volvió una moda que hoy traspasa las fronteras.

En un recorrido por el Barrio Chino en Buenos Aires, se entrevistó a varias personas que usan el llamativo objeto y la mayoría coincide en que lo hacen por lo tierno o divertido del patito: “Me parece que es muy alegre y eso quiero transmitir”, “Me gusta porque llama la atención y todos te miran cuando vas caminando”, “Mi hija me insistió en que venga a comprarle uno y bueno ya que estamos me llevo

uno para mi también”, comentaron.

Pero esta moda no a todos les gusta, hay quienes afirman que es un problema serio que gente adulta ande por la vida con un patito amarillo en la cabeza: “Que lo use un nene te lo entiendo, ¿pero un adulto? Hay que revisar la salud mental urgente”, “No entiendo este tren”, “no puede ser que salgo a la calle y cada 10 personas hay 5 con patitos en la cabeza”, fueron algunos de los comentarios recogidos en la red social X.

¿Tendencia o moda que llegó para quedarse? Solo el tiempo lo dirá.