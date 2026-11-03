Farmacia Carol anuncia Glow Season, la novena edición de su Feria de la Belleza

Santo Domingo, RD.- La Feria de la Belleza de Farmacia Carol llega a su novena edición bajo el nombre Glow Season estos detalles fueron ofrecidos sus ejecutivos durante el cóctel de lanzamiento de la iniciativa en su Pop Up en Galería 360.

La temporada, que forma parte de la plataforma Belleza Carol, estará presente en las más de 120 sucursales de la cadena, con una propuesta que reúne belleza, bienestar y autocuidado. Esta edición combinará orientación al consumidor, experiencias especiales y oportunidades para descubrir productos de distintas categorías.

Renovación de la sucursal Churchill

Entre las novedades destaca la renovación de la sucursal Churchill, concebida para ofrecer una experiencia de compra más especializada. Se desarrollará del 2 al 11 de noviembre.

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El espacio cuenta con un amplio portafolio de maquillaje, cuidado de la piel y cuidado capilar, con el propósito de facilitar el acercamiento de los consumidores a nuevas tendencias, marcas y soluciones.

Esta transformación forma parte del desarrollo de la categoría de belleza dentro de Farmacia Carol y de su interés por acompañar a los clientes en la elección de productos que respondan a sus necesidades de cuidado personal.

Durante la feria se ofrecerá hasta un 50% de ahorro en más de 5,000 productos de belleza, cuidado de la piel, cuidado personal y bienestar, además de promociones por monto de compra y beneficios para los miembros del programa de fidelidad Carol Leal.