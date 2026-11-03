Farmacia Carol anuncia Glow Season, la novena edición de su Feria de la Belleza

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Santo Domingo, RD.- La Feria de la Belleza de Farmacia Carol llega a su novena edición bajo el nombre Glow Season estos detalles fueron ofrecidos sus ejecutivos durante el cóctel de lanzamiento de la iniciativa en su Pop Up en Galería 360.
La temporada, que forma parte de la plataforma Belleza Carol, estará presente en las más de 120 sucursales de la cadena, con una propuesta que reúne belleza, bienestar y autocuidado. Esta edición combinará orientación al consumidor, experiencias especiales y oportunidades para descubrir productos de distintas categorías.
Renovación de la sucursal Churchill
Entre las novedades destaca la renovación de la sucursal Churchill, concebida para ofrecer una experiencia de compra más especializada. Se desarrollará del 2 al 11 de noviembre.
El espacio cuenta con un amplio portafolio de maquillaje, cuidado de la piel y cuidado capilar, con el propósito de facilitar el acercamiento de los consumidores a nuevas tendencias, marcas y soluciones.
Esta transformación forma parte del desarrollo de la categoría de belleza dentro de Farmacia Carol y de su interés por acompañar a los clientes en la elección de productos que respondan a sus necesidades de cuidado personal.
Durante la feria se ofrecerá hasta un 50% de ahorro en más de 5,000 productos de belleza, cuidado de la piel, cuidado personal y bienestar, además de promociones por monto de compra y beneficios para los miembros del programa de fidelidad Carol Leal.
Notas relacionadas
Los afiliados que realicen compras de RD$2,500 o más en productos de las marcas patrocinadoras, con su tarjeta Carol Leal, podrán participar por herramientas de belleza, productos especializados para el cuidado facial y un viaje para una persona ganadora y su acompañante.
La temporada contará también con alianzas con distintas entidades bancarias, que ofrecerán promociones de cashback en las compras de belleza.
Sobre Farmacia Carol
Fundada en 1987, Farmacia Carol es una cadena farmacéutica dominicana dedicada al cuidado de la salud y el bienestar de las personas. Cuenta con más de 120 sucursales y una oferta que integra medicamentos, productos de belleza y cuidado personal.
Su misión es contribuir al bienestar de la población mediante productos de salud confiables y un servicio que responda a las necesidades de sus clientes, guiado por valores de honestidad, responsabilidad, compromiso, respeto e integridad.
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