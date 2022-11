Eva Garzón González influencer que logró el sueño americano

Santo Domingo, RD.- Eva Garzón González, fundadora de The Grand Lion Real Estate Group, cuenta el motivo de su éxito en el mercado de Miami. Puede ser difícil sobresalir en un mercado competitivo como el de Miami, Eva se estableció como líder en la industria y su vida es una lección de determinación y compromiso, motivo de su fama en las redes sociales alcanzando hasta ahora más de 1.3 millones de seguidores en Instagram.

Eva Garzón llegó por primera vez a Estados Unidos después de graduarse de la Universidad ICADE en Madrid, España. Sus altas calificaciones le otorgaron una oportunidad única en su vida logrando la posibilidad de viajar a Miami para realizar una pasantía remunerada. Inicialmente, su plan era muy simple. Obtener experiencia y comenzar su carrera desde casa. Pero la vida tenía otros aviones. «Estaba trabajando por alrededor de $ 2,000 / mes con una pasantía pagada y planeaba llevar a cabo su experiencia a España, pero luego se topó con el mundo de los bienes raíces«.

Antes de venir a Estados Unidos, Eva no estaba al tanto de las oportunidades que presentaban los bienes raíces. “En España no es una industria muy conocida. No es tan popular ni conocido como en Estados Unidos”. Sin embargo, mientras salía con amigos, vio de primera mano el poder de los bienes raíces.

«Veía a mis amigos cerrar un trato en la playa que les reportaba $30,000. Yo ganaba $2,000 al mes«. Una lección por sí sola: elige sabiamente a tus amigos. Ella tan curiosa, comenzó a investigar sobre la industria y rápidamente se encontró trabajando en una firma boutique en el corazón de Miami.

Después de dos años de trabajar para esta firma, Eva sabía que era hora de dar el siguiente paso. «Estaba agradecida por la oportunidad, pero faltaba algo y quería algo diferente. Después de ver cómo funcionaban diferentes empresas y lo que aportaban, tomé la mejor decisión en mi vida, por lo que decidió construir mi propia empresa. A los veintitrés años, Eva tomó un gran paso en su carrera. Comenzó su propia agencia de bienes raíces. Si bien esto puede parecer difícil, dado que la transición fue bastante fácil. Siempre tuve una visión de cómo quería que fuera mi empresa y cómo iba a ser. paso a paso para hacer crecer la empresa. Aunque la gente va y viene con su plan de negocios, fui bastante firme desde el principio. No sé si fue suerte también de cierto lado o todo el trabajo duro, pero todo estaba avanzando”.

Con una gran cantidad de clientes siguiendo a la joven de tan solo veintitrés años a su nueva firma, comenzó con una base de clientes muy sólida. A cargo de su propia firma, Eva sigue totalmente comprometida con brindar un servicio de calidad a sus clientes y también a sus agentes. «Todos somos como una familia. Nuestros clientes son una familia y nuestros agentes son una familia. No peleamos entre nosotros por los clientes: todos buscan brindar el mejor servicio posible de la mejor manera posible«. Este modelo de negocio se extiende a un ambiente empresarial muy divertido y acogedor que se combina con planes sólidos de compensación y beneficios.

“El trabajo en equipo hace la fuerza, y simplemente si ves por tu compañero y el ve por ti en automático, tu vida cambiará para bien”.

Eva Garzón planea dirigir The Grand Lion Real Estate Group durante mucho tiempo, ya que proyecta abrir más oficinas en otras ciudades y países. Actualmente, la compañía está trabajando en la apertura de una nueva sede en Zama Tulum, México, y próximamente otra en España.