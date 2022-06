Estrategias para mantener una vida sexual activa a los 50, 60, 70 y más

Hasta 2019 la expectativa de vida a nivel mundial había incrementado por casi diez años. Habrá que esperar un nuevo estudio una vez que termine la pandemia pero, mientras tanto, es evidente que lo que antes se consideraban los «años de retiro» han pasado a significar para muchos una vida sexual activa que no desestima la aventura ni sucumbe ante los estereotipos de otras épocas.

Hasta 2019 la expectativa de vida a nivel mundial había incrementado por casi diez años. Habrá que esperar un nuevo estudio una vez que termine la pandemia pero, mientras tanto, es evidente que lo que antes se consideraban los «años de retiro» han pasado a significar para muchos una vida sexual activa que no desestima la aventura ni sucumbe ante los estereotipos de otras épocas.

Los adultos mayores se plantan como seres deseantes con arrugas y canas, sí, pero con curiosidad y experiencia. Basta darle un vistazo a series como “Grace y Frankie”, que en su tercera temporada pateó el tablero y afirmar que después de la menopausia las mujeres siguen deseando e, incluso con artritis, se animarían a probar un juguete sexual. El deseo y el goce son posibles después de los cincuenta, sesenta y setenta.

Sexualidad en la adultez

Con las particularidades que amerite cada caso, ¿cuáles serían algunos consejos para mantener o recuperar una vida sexual activa y sana en adultos mayores?

Sexualidad adultos mayores. Foto: ilustración Shutterstock

1 – ¡Adiós al coitocentrismo! Más calidad que cantidad

Tanto para quienes están en pareja como para las personas que viven su soltería, considerar el sexo como un encuentro integral en el que no solo se persigue la penetración o el orgasmo es uno de los consejos que ofrecen los especialistas.

La sexóloga y psicóloga Mariana Kersz, explicó que, con el cambio de formato a la teleconsulta debido a la pandemia, “la virtualidad facilitó a mucha gente mayor poder hacer consultas que no se animaban a hacer, a veces por vergüenza o miedo al qué dirán”.

¿La preocupación más recurrente? No tener un rendimiento

Seguimos sosteniendo una mirada coitocéntrica de la sexualidad y olvidamos el placer, el cortejo y la seducción. Crecimos creyendo que el porno era nuestro modelo de educación sexual, limitamos la sexualidad a un pene erecto y a una vagina. La sexualidad es posible mucho más allá de la edad, la agilidad física y las posibilidades corporales Mariana Kersz, sexóloga y psicóloga.

Un estudio de 2003 de la Universidad de Chile publicado en la Revista chilena de obstetricia y ginecología establece la conexión que existe entre la salud mental y la salud sexual en adultos mayores y afirma que “en la vejez el concepto de sexualidad se basa fundamentalmente en una optimización de la calidad de la relación, más que en la cantidad”.

Para Florencia Salort, médica ginecóloga y sexóloga, “el dar y recibir caricias, besos, abrazos… eso que mal llamamos ‘la previa’” puede ser una gran herramienta para encarar los cambios físicos propios de la edad.

Una relación sexual no tiene que ser un coito, más sabiendo que muchas personas después de los 50 van a tener disfunción eréctil, entonces, que puedan contar con todo su cuerpo, mucha gente aprende a vivir una sexualidad que no está centrada en la penetración o en el orgasmo Florencia Salort, médica ginecóloga y sexóloga.

La médica también señala que, si bien puede alargarse el período de meseta —la tercera fase de la respuesta sexual inmediatamente previa al orgasmo— o se manifiestan cambios orgánicos, el deseo no tiene porqué desaparecer.

Sexualidad adultos mayores. Foto: ilustración Shutterstock.

2 – Superar los tabúes y comunicar los deseos

Otro de los aspectos que atraviesan la forma de abordar la sexualidad son las características generacionales. Salort refiere, por ejemplo, que la falta de educación sexual que imperaba en quienes ahora tienen 60 o 70 años da origen a distintos tabúes y mitos. El más frecuente, que el deseo sexual se apaga completamente con la madurez.

La médica sostiene que “no hay manual del usuario en la cama”; además uno de los desafíos es poder establecer una comunicación franca sobre las expectativas y el goce. Aclara, que: “Una persona puede cambiar sus gustos, si le gustaba una cosa u otra en un momento, no tiene o debe de hacer lo mismo ahora”.

Los mandatos y su cumplimiento también pueden interferir en un diálogo despojado de vergüenza.

Muchas parejas creen que la madurez es solo cumplir con las normas que la sociedad espera de ellas: trabajo, complementariedad entre las partes, construcción de un hogar y de una familia, adaptarse en forma rígida y repetitiva a la cotidianidad Walter Ghedin, médico psiquiatra y sexólogo

Sexualidad adultos mayores. Foto: ilustración Shutterstock.

3 – Consultar a los profesionales de forma regular sin descuidar la prevención

La menopausia, los cambios hormonales y la incidencia de casos de disfunción eréctil son algunos aspectos que sobreviene con el paso del tiempo. Sin embargo, un estilo de vida saludable y una consulta médica periódica ayuda a mantener una sexualidad activa.

Desde luego que “la pastillita azul” sale a relucir, pero las posturas varían. Para el autor de La heterosexualidad sale del clóset, llevarla en el bolsillo puede ser un alivio:

Los sexólogos sabemos del poder que ejercen los mitos o creencias erróneas en la construcción de una idea inhibitoria. En muchos hombres mayores, el mito de que la erección es privativa del adulto joven, actúa como un factor predictivo de la impotencia Walter Ghedin, médico psiquiatra y sexólogo.

Salort desaconseja el uso continuo del fármaco como una automedicación si hay un posible diagnóstico de disfunción eréctil. Considera que, así como la consulta ginecológica anual en las mujeres es fundamental, los varones deben acudir a una revisión con urólogos y cardiólogos.

“Por ahí, las personas con pene toman la pastillita azul y no van a consultar, quizá están tapando un posible problema cardiovascular que puede llegar a ser un problema cardíaco. Además de la importancia de los controles prostáticos”, afirma.

En cuanto al uso de preservativos, los tres especialistas coinciden en que es una práctica que no debe perderse en una edad en la que no hay riesgo de embarazo. “Las enfermedades de transmisión sexual dice la ginecóloga no tienen edad”.

¿Y la sequedad vaginal? Kersz señala que existen lubricantes de uso diario que contienen ácido hialurónico y ayudan a recuperar la elasticidad vaginal.

Sexualidad adultos mayores. Foto: ilustración Shutterstock.

4 – Invertir en el capital erótico: armar el “chanchito” de la sensualidad

Para la sexóloga, cada relación debe “hacer su chanchito erótico”. En otras palabras, al darle espacio al erotismo en todos sus sentidos y no solo mediante el coito, los adultos mayores pueden “ahorrar capital erótico” y continuar con una vida sexual saludable y activa.

“El cortejo y la seducción son estrategias a trabajar a lo largo de toda la vida. Se necesita ese ‘capital’ erótico para poder repensar en una sexualidad plena y placentera aun atravesando desafíos propios de la edad y del ciclo vital. Es como una inversión, si a lo largo de toda la vida no pude cultivar la mente erótica, ¿por qué pensar que se activará mágicamente ante la limitación física?”, cierra Kersz.

Fuente: El Clarín