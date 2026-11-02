¿Estamos viendo el fin de la era del maquillaje perfecto?

Durante mucho tiempo, conseguir un maquillaje impecable significaba cubrir cada imperfección, unificar completamente el tono de la piel y conseguir un rostro cuidadosamente definido. Las bases de alta cobertura, los contornos marcados y los acabados sin una sola textura visible dominaron buena parte de las tendencias de belleza. Sin embargo, algo está cambiando en la manera de entender el maquillaje y cada vez parece existir más espacio para dejar que la piel se vea como realmente es.

Las pecas, los pequeños lunares, la textura natural y los acabados menos estructurados comienzan a formar parte de una estética que apuesta por resaltar en lugar de transformar. No significa abandonar los cosméticos ni renunciar a un maquillaje elaborado, sino cambiar la intención detrás de cada producto: conseguir un resultado que acompañe las características del rostro sin intentar esconderlas por completo.

Ahora, la piel vuelve a ser protagonista

La actriz Zendaya en una premier con un maquillaje denominado “clean look”, significa “un look limpio” donde la protagonista es la piel.

Las bases ligeras, los tintes hidratantes y los correctores aplicados únicamente donde se necesitan están ganando protagonismo. La intención es conseguir una piel uniforme, pero sin convertirla en una superficie completamente cubierta. El acabado puede ser luminoso, satinado o ligeramente mate, siempre que conserve una apariencia natural.

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Las pecas también tienen su momento

Actriz Meghan Markle aún maquillada, pero mostrando sus pecas naturales

Aquello que antes muchas personas intentaban disimular con corrector ahora encuentra espacio dentro de los looks de belleza. Las pecas y los lunares se dejan visibles, mientras que algunas técnicas incluso recurren a pecas artificiales para conseguir un acabado más fresco y desenfadado.