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¿Estamos viendo el fin de la era del maquillaje perfecto?

Durante mucho tiempo, conseguir un maquillaje impecable significaba cubrir cada imperfección, unificar completamente el tono de la piel y conseguir un rostro cuidadosamente definido. Las bases de alta cobertura, los contornos marcados y los acabados sin una sola textura visible dominaron buena parte de las tendencias de belleza. Sin embargo, algo está cambiando en la […]

Citlaly Hernández
Maquillaje
¿Adiós maquillajes súper elaborados?
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Durante mucho tiempo, conseguir un maquillaje impecable significaba cubrir cada imperfección, unificar completamente el tono de la piel y conseguir un rostro cuidadosamente definido. Las bases de alta cobertura, los contornos marcados y los acabados sin una sola textura visible dominaron buena parte de las tendencias de belleza. Sin embargo, algo está cambiando en la manera de entender el maquillaje y cada vez parece existir más espacio para dejar que la piel se vea como realmente es.

Las pecas, los pequeños lunares, la textura natural y los acabados menos estructurados comienzan a formar parte de una estética que apuesta por resaltar en lugar de transformar. No significa abandonar los cosméticos ni renunciar a un maquillaje elaborado, sino cambiar la intención detrás de cada producto: conseguir un resultado que acompañe las características del rostro sin intentar esconderlas por completo.

Ahora, la piel vuelve a ser protagonista

Maquillaje
La actriz Zendaya en una premier con un maquillaje denominado “clean look”, significa “un look limpio” donde la protagonista es la piel.

Las bases ligeras, los tintes hidratantes y los correctores aplicados únicamente donde se necesitan están ganando protagonismo. La intención es conseguir una piel uniforme, pero sin convertirla en una superficie completamente cubierta. El acabado puede ser luminoso, satinado o ligeramente mate, siempre que conserve una apariencia natural.

Las pecas también tienen su momento

Maquillaje
Actriz Meghan Markle aún maquillada, pero mostrando sus pecas naturales

Aquello que antes muchas personas intentaban disimular con corrector ahora encuentra espacio dentro de los looks de belleza. Las pecas y los lunares se dejan visibles, mientras que algunas técnicas incluso recurren a pecas artificiales para conseguir un acabado más fresco y desenfadado.

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Menos contorno, más dimensión natural

Maquilaje
Esta nueva técnica de menos contorno, hace que la cara se vea más ligera

El contouring marcado que popularizó los maquillajes de alta definición comparte protagonismo con técnicas más suaves. Los rubores en crema, los bronceadores difuminados y los productos de textura ligera permiten aportar dimensión sin crear líneas demasiado evidentes. El resultado busca acompañar las facciones en lugar de modificarlas visualmente.

Un maquillaje que no necesita parecer perfecto

Las cejas menos estructuradas, los labios difuminados y las sombras aplicadas sin demasiada precisión también forman parte de esta evolución. La intención no es conseguir un rostro completamente producido, sino uno que conserve cierta naturalidad incluso después de aplicar varios productos.

Aquí el cambio más interesante no está en los productos que utilizamos, sino en las expectativas que tenemos frente al espejo. El maquillaje sigue siendo una herramienta para experimentar, jugar con colores y expresar personalidad, pero cada vez encuentra más espacio una estética en la que no todo necesita corregirse. 

Porque, como siempre digo, un buen maquillaje no tiene que borrar las características que nos hacen diferentes.

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ETIQUETAS:BellezaMaquillajeNatural
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