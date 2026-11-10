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Santo Domingo, RD. – La Escuela Taller de Santo Domingo, del Ministerio de Trabajo, celebró su XV Investidura Ordinaria, durante la cual graduó a 561 jóvenes en diferentes áreas técnicas, con el objetivo de fortalecer sus competencias, ampliar sus oportunidades de empleo y facilitar su inserción en el mercado laboral.

La ceremonia estuvo encabezada por la primera dama de la República, Raquel Arbaje y el ministro de Trabajo, Eddy Olivares Ortega, quienes acompañaron a los graduandos en este importante paso de su formación profesional.

Durante el acto, se resaltó la importancia de la capacitación técnico-profesional como herramienta para promover la inclusión social, generar oportunidades y contribuir al desarrollo económico del país.

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XV Investidura Ordinaria participaron jóvenes de sectores vulnerables

Oficios que aprendieron los jóvenes

Indicó que el trabajo nos dignifica a todos. «El trabajo nos hace grandes. Ustedes tienen la puerta abierta, nunca pierdan el optimismo y no dejen que la desesperanza los acoja. Son ustedes quienes en un futuro van a dirigir los destinos de la nación«.

De su lado, el ministro Eddy Olivares Ortega puntualizó que en esta histórica edificación de la Ciudad Colonial los estudiantes aprendieron a trabajar la madera y el metal.

También a levantar una pared, a instalar una tubería y a convertir una pieza de artesanía en un producto del que ya pueden vivir. Se formaron en informática y construcción, en plomería, herrería y forja, y ebanistería.

“Ha llegado el momento de llevar la Escuela Taller más allá de la capital. Antes de que termine este año inauguraremos una Escuela Taller en la provincia Hermanas Mirabal. Esa es nuestra próxima cita. También hemos iniciado los trabajos para instalar otras tres escuelas, una en el Norte, una en el Este y una en el Sur. Queremos que más jóvenes, especialmente quienes han tenido menos oportunidades y quienes viven con alguna discapacidad, puedan aprender un oficio cerca de sus hogares y acceder a un empleo formal”, manifestó Olivares.

Asimismo, resaltó que desde que asumió el Ministerio de Trabajo en febrero de 2025, ha puesto la formación para el empleo decente entre las prioridades de nuestra gestión, junto con la formalidad laboral.

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El propósito es que los graduandos y sus familias formen parte del sistema de la seguridad social. Que tengan seguro familiar de salud, seguro para accidentes laborales y una pensión cuando hayan cumplido el ciclo del trabajo.

En esta XV Investidura Ordinaria participaron jóvenes de sectores vulnerables, así como personas con discapacidad, quienes culminaron satisfactoriamente su preparación en áreas como artesanía, albañilería, plomería, informática, electricidad, ebanistería, herrería, fontanería y carpintería.

Como parte del proceso de formación, 43 estudiantes completaron satisfactoriamente las 100 horas reglamentarias de pasantía técnica en las instalaciones de la Escuela Taller, lo que les permitió fortalecer sus conocimientos mediante la práctica y cumplir con uno de los requisitos establecidos para su graduación.

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Esta experiencia forma parte del modelo educativo basado en el principio de «aprender haciendo», promovido por el Ministerio de Trabajo para que los participantes desarrollen destrezas y competencias que faciliten su integración al sector productivo.

En representación de los graduandos, la estudiante meritoria Georgina Ovando, egresada del área de Construcción, pronunció las palabras de agradecimiento, en las que expresó su satisfacción por la oportunidad de formación recibida y su compromiso de poner en práctica los conocimientos adquiridos.

La actividad contó también con la presencia de la embajadora de España en la República Dominicana, Lorea Arribalzaga Ceballos y la directora general del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), Maira Morla.

También estuvieron presentes la directora de la Escuela Taller, Joselyn Vásquez, y el director de las Escuelas Vocacionales del Ministerio de Defensa, coronel José Ramón Reyes Suárez, entre otros.

La XV Investidura Ordinaria se realizó en el patio español de la Escuela Taller de Santo Domingo, ubicada en la calle José Reyes, número 112, en la Ciudad Colonial.

Con esta nueva promoción de 561 técnicos, el Ministerio de Trabajo reafirma su compromiso con la formación profesional, la inclusión social y la generación de oportunidades que permitan a más jóvenes dominicanos desarrollar sus capacidades e incorporarse al mercado laboral.