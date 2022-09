«Enfermería no es para gordos», con esa frase fue rechazado Bernardo cuando realizaba su pasantía

Bernardo es uno de los finalistas de la promoción Pierde Peso, Gana Vida de CDN. Espera poder ser el ganador de una bariátricas para mejorar su salud.

Santo Domingo, R.D.–Bernardo García es un hombre joven de apenas 27 años. A su corta edad ya padece de varias enfermedades provocadas por la obesidad.

Cuenta que a sus 11 años decidió vivir con su papá, porque se sentía rechazado por su madre. La situación lo llevó a un estado de desamparado que lo condujeron a refugiarse en la comida.

“También mi padre era de comprar comida chatarra, y la situación con mi madre, me llevaron a un descontrol”. Así comenzó el calvario de Bernardo.

Hoy, con apenas 27 años, Bernardo tiene 427 libras. La obesidad lo obligó a dejar la universidad. Es que con su sobrepeso ningún chofer de transporte público quería montarlo en sus vehículos. Por un tiempo pudo pagar Uber, pero el gasto en transporte se hizo insostenible.

“Estudie enfermería y el primer día que llegue a mi pasantía la encargada me dijo que enfermería no es para gordos. En ese momento pensé en no seguir en la enfermería dejar todo atrás. La forma en que me comencé a llevarme bien con los pacientes me incentivo a quedarme”, explica Bernardo contando su historia en la promoción Pierde peso, Gana vida.

La obesidad le ha provocado otras enfermedades. “Tengo una prediabete y un desgaste en mi rodilla derecha. La gente dice que puedes rebajar con dieta, pero solo un obeso sabe lo que pasa un obeso”.

Bernardo quiere hacerse una bariátrica

Poder acceder a una cirugía bariátrica puede hacer una gran diferencia en la vida de Bernardo. Por eso, se atrevió a enviar un vídeo a CDN contando porqué debe ser el ganador de la promoción Pierde Peso, Gana Vida.

Para ser el ganador de la promoción, los seguidores de CDN deberán acceder al canal de YouTube para votar por Bernardo. Él es uno de los cinco finalistas de la rama masculina de la promoción.

Segunda temporada de Pierde Peso, Gana Vida.

CDN Canal 37 realiza la segunda temporada de la promoción Pierde Peso, Gana Vida, para realizar dos bariátricas a dos televidentes que padezcan de obesidad.

Pierde Peso, Gana Vida, una bariátricas para tu salud, además de favorecer a dos personas que necesiten mejorar su calidad de vida, busca hacer conciencia de que la obesidad es un problema de salud pública.

Además, indicó que los criterios fundamentales del concurso son que la persona esté afectada, además del sobrepeso, por una condición de salud, y que sea de escasos recursos económicos.

“Un grupo de médicos del Centro Médico Dominico-Cubano de distintas áreas como cardiólogos, nutricionistas, cirujanos, anestesiólogos evaluaron a las personas participantes. De esos concursantes se seleccionaron 10 finalistas, entre ellos cinco hombres y cinco mujeres”, explicó.

Luego CDN contará las historias de esas personas en el programa Más que Noticias y también serán colgadas en nuestro canal de YouTube (@cdn37), plataforma que será utilizada para escoger a cuatro finalistas, dos hombre y dos mujeres) a través del voto de seguidores.

Luego de escogidos los dos finalistas un médico nutricionista, junto a un entrenador personal, hará un reto con ellos de un mes. El hombre y la mujer que resulten que tiene más disciplina y pierda más peso en el reto serán los beneficiados con la bariátricas.

Además, durante toda la promoción un grupo de expertos en nutrición y especialistas en estilo de vida estarán dando consejos para que los participantes y toda la audiencia puede tener recomendaciones de cómo tener una vida saludable.