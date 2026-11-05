Acoso escolar y ciberbullying, una amenaza que no da tregua a los estudiantes

La Unesco conmemora este jueves 5 de noviembre el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso en la Escuela, incluido el Ciberacoso, con un llamado a fortalecer las medidas de prevención y garantizar espacios educativos seguros para niños, niñas y adolescentes.

La jornada busca crear conciencia sobre una problemática que afecta a millones de estudiantes en todo el mundo y que puede provocar graves consecuencias en su salud mental, bienestar emocional y rendimiento académico.

Este año, la celebración se desarrolla bajo el lema “Cada estudiante, a salvo y con bienestar: de la promesa a la práctica”, que promueve convertir los compromisos internacionales en acciones concretas y permanentes dentro de los sistemas educativos.

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¿Qué es el acoso escolar?

El acoso escolar, también conocido como bullying, consiste en una conducta de hostigamiento repetido hacia un estudiante por parte de uno o varios compañeros. Puede manifestarse mediante agresiones físicas, insultos, humillaciones, amenazas o exclusión social.

Estas situaciones suelen generar miedo, inseguridad y aislamiento en las víctimas. Además, cuando no se identifican y atienden oportunamente, pueden afectar seriamente su desarrollo emocional y su vida escolar.

Ciberacoso, una amenaza que trasciende las aulas

Aunque el acoso escolar y el ciberacoso están estrechamente relacionados, se diferencian por el espacio donde ocurren.

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Mientras el bullying tradicional se produce principalmente en las escuelas y otros entornos educativos, el ciberacoso utiliza teléfonos móviles y redes sociales. También plataformas digitales y otros medios tecnológicos para hostigar o intimidar a una persona.

Esta modalidad puede prolongar el maltrato fuera del horario escolar y ampliar su alcance. Esto debido a la difusión de mensajes, imágenes o contenidos ofensivos en Internet.

La prevención del acoso escolar requiere acciones permanentes

La conmemoración del Día Internacional contra el Acoso Escolar pone de relieve la importancia de involucrar a las familias, docentes, autoridades educativas y comunidades en la prevención de estas conductas.

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Detectar señales de maltrato, promover la comunicación con los estudiantes y establecer mecanismos de denuncia y atención son medidas fundamentales para proteger a las víctimas.

Asimismo, resulta necesario fortalecer la educación en valores como el respeto, la empatía y la convivencia. Además de ofrecer herramientas a niños y adolescentes para identificar y enfrentar situaciones de violencia.

La Unesco insiste en que garantizar entornos educativos seguros e inclusivos requiere pasar de los compromisos a medidas concretas y sostenidas, de manera que ningún estudiante tenga que enfrentar solo el acoso escolar o el ciberacoso.