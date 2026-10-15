El arte de convertir lo cotidiano en comedia

Si algo tenemos los dominicanos es una manera muy particular de contar las cosas. En una conversación familiar siempre aparece una anécdota que termina haciendo reír a todo el mundo, en el barrio nunca falta un personaje que se roba la atención y en cada familia hay expresiones que pasan de generación en generación. Muchas de esas escenas, que forman parte de nuestra vida cotidiana, también se han convertido en una fuente de inspiración para el entretenimiento en las redes sociales.

A través de interpretaciones, personajes y pequeñas historias, varios talentos dominicanos han encontrado una forma de conectar con el público desde el humor y las referencias que compartimos como sociedad. Sus videos nos recuerdan a nuestras madres, a los vecinos, a los personajes del colmado o a esas situaciones que parecen sacadas directamente de nuestras propias casas. Y cuando algo nos resulta tan familiar, es difícil no reírse, compartirlo y etiquetar a esa persona que definitivamente nos recuerda al protagonista.

Rosmery Herrand

Rosmery Herrand

Rosmery ha demostrado que tiene mucho más que ofrecer que una buena ocurrencia frente a la cámara. A través de sus redes sociales, ha desarrollado una variedad de personajes que interpreta con gestos, expresiones y actitudes propias, desde un electricista dominicano y Terry, el parqueador, hasta una pastora, una tía adinerada convencida de que nació para ser influencer y un agrónomo inspirado en un amigo de su padre. Cada uno tiene una personalidad particular y una manera de desenvolverse que permite reconocer rápidamente el tipo de personaje que representa.

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Parte de su talento está en la facilidad con la que pasa de una personalidad a otra sin limitarse a interpretar personajes de un solo género o estilo. Rosmery observa comportamientos que forman parte de nuestra cotidianidad y los lleva a la comedia, exagerando ciertos detalles sin perder esa esencia que hace que sus interpretaciones resulten familiares. Esa versatilidad mantiene a su comunidad pendiente de sus ocurrencias y demuestra que, cuando hay talento para interpretar, las posibilidades son muchas.

Yerinson Aybar (Mampula)

Jerinson Aybar

Mampula se ha ganado un espacio especial entre quienes disfrutan del humor dominicano en las redes sociales. Sus videos parten de situaciones que reconocemos de inmediato, especialmente aquellas que ocurren dentro de nuestras propias familias. Sus interpretaciones de las madres dominicanas son un buen ejemplo: desde las discusiones en las que amenazan con recoger sus cosas e irse de la casa hasta esas donde pelean por uno tomarse 5 segundos para empezar a lavar los platos. Yerinson lo hace con una naturalidad que provoca preguntarse si no habrá pasado varias vidas escuchando conversaciones familiares.

Su conexión con el público va más allá de contar un chiste y esperar una reacción. Mampula consigue que muchas personas se vean reflejadas en sus escenas y terminen compartiéndolas con sus familiares y amigos. Es ese reconocimiento inmediato, acompañado de su manera genuina de interpretar, lo que convierte sus publicaciones en momentos de diversión compartida. Porque basta con que aparezca una de esas madres o esa hija molestosa que todos conocemos para que alguien piense y quiera enviarle el video al grupo familiar.

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Ramcelis De Jesús (La More)

La More

Desde que comenzó a llamar la atención del público con su personalidad en DuckTape, Ramcelis, conocida como La More, dejó claro que tenía una facilidad especial para entretener. Aunque también se ha destacado en la radio y como animadora de los Leones del Escogido en la pelota dominicana, sus interpretaciones en las redes sociales le han permitido mostrar otra faceta de su talento. Entre sus personajes más reconocibles están el agente de la DIGESETT y el colmadero, dos figuras que forman parte del gran imaginario cotidiano dominicano.

En este último personaje, La More juega con los gestos, las respuestas y hasta la forma de hablar de ese colmadero que conoce a todo el mundo y siempre tiene algo que decir. Lo divertido es que no hace falta una explicación extensa para entender la escena: quienes hemos visitado un colmado sabemos perfectamente de qué está hablando. Su capacidad para recrear esas interacciones y llevarlas al terreno de la comedia hace que sus videos conecten con situaciones que vivimos literalmente en cualquier día de la semana.