El arte de convertir lo cotidiano en comedia

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Si algo tenemos los dominicanos es una manera muy particular de contar las cosas. En una conversación familiar siempre aparece una anécdota que termina haciendo reír a todo el mundo, en el barrio nunca falta un personaje que se roba la atención y en cada familia hay expresiones que pasan de generación en generación. Muchas de esas escenas, que forman parte de nuestra vida cotidiana, también se han convertido en una fuente de inspiración para el entretenimiento en las redes sociales.
A través de interpretaciones, personajes y pequeñas historias, varios talentos dominicanos han encontrado una forma de conectar con el público desde el humor y las referencias que compartimos como sociedad. Sus videos nos recuerdan a nuestras madres, a los vecinos, a los personajes del colmado o a esas situaciones que parecen sacadas directamente de nuestras propias casas. Y cuando algo nos resulta tan familiar, es difícil no reírse, compartirlo y etiquetar a esa persona que definitivamente nos recuerda al protagonista.
Rosmery Herrand
Rosmery ha demostrado que tiene mucho más que ofrecer que una buena ocurrencia frente a la cámara. A través de sus redes sociales, ha desarrollado una variedad de personajes que interpreta con gestos, expresiones y actitudes propias, desde un electricista dominicano y Terry, el parqueador, hasta una pastora, una tía adinerada convencida de que nació para ser influencer y un agrónomo inspirado en un amigo de su padre. Cada uno tiene una personalidad particular y una manera de desenvolverse que permite reconocer rápidamente el tipo de personaje que representa.
Parte de su talento está en la facilidad con la que pasa de una personalidad a otra sin limitarse a interpretar personajes de un solo género o estilo. Rosmery observa comportamientos que forman parte de nuestra cotidianidad y los lleva a la comedia, exagerando ciertos detalles sin perder esa esencia que hace que sus interpretaciones resulten familiares. Esa versatilidad mantiene a su comunidad pendiente de sus ocurrencias y demuestra que, cuando hay talento para interpretar, las posibilidades son muchas.
Yerinson Aybar (Mampula)
Mampula se ha ganado un espacio especial entre quienes disfrutan del humor dominicano en las redes sociales. Sus videos parten de situaciones que reconocemos de inmediato, especialmente aquellas que ocurren dentro de nuestras propias familias. Sus interpretaciones de las madres dominicanas son un buen ejemplo: desde las discusiones en las que amenazan con recoger sus cosas e irse de la casa hasta esas donde pelean por uno tomarse 5 segundos para empezar a lavar los platos. Yerinson lo hace con una naturalidad que provoca preguntarse si no habrá pasado varias vidas escuchando conversaciones familiares.
Su conexión con el público va más allá de contar un chiste y esperar una reacción. Mampula consigue que muchas personas se vean reflejadas en sus escenas y terminen compartiéndolas con sus familiares y amigos. Es ese reconocimiento inmediato, acompañado de su manera genuina de interpretar, lo que convierte sus publicaciones en momentos de diversión compartida. Porque basta con que aparezca una de esas madres o esa hija molestosa que todos conocemos para que alguien piense y quiera enviarle el video al grupo familiar.
Ramcelis De Jesús (La More)
Desde que comenzó a llamar la atención del público con su personalidad en DuckTape, Ramcelis, conocida como La More, dejó claro que tenía una facilidad especial para entretener. Aunque también se ha destacado en la radio y como animadora de los Leones del Escogido en la pelota dominicana, sus interpretaciones en las redes sociales le han permitido mostrar otra faceta de su talento. Entre sus personajes más reconocibles están el agente de la DIGESETT y el colmadero, dos figuras que forman parte del gran imaginario cotidiano dominicano.
En este último personaje, La More juega con los gestos, las respuestas y hasta la forma de hablar de ese colmadero que conoce a todo el mundo y siempre tiene algo que decir. Lo divertido es que no hace falta una explicación extensa para entender la escena: quienes hemos visitado un colmado sabemos perfectamente de qué está hablando. Su capacidad para recrear esas interacciones y llevarlas al terreno de la comedia hace que sus videos conecten con situaciones que vivimos literalmente en cualquier día de la semana.
Notas relacionadas
Lía Lockhart
Lía lleva más de una década desarrollando un universo propio a través de Líos de Lía. Desde sus comienzos en YouTube, ha presentado historias en las que interpreta diferentes personajes, cada uno con características, formas de hablar y personalidades bien definidas. Más que depender de una sola figura, su propuesta se construye a partir de las interacciones entre esas distintas versiones de Lía, que se convierten en protagonistas de sus propios conflictos y ocurrencias.
Esa variedad le permite desarrollar historias que el público sigue más allá de una publicación individual. Quienes conocen sus personajes pueden anticipar ciertas reacciones, reconocer sus diferencias y disfrutar de lo que sucede cuando sus personalidades se encuentran. Su trayectoria también demuestra que el contenido basado en la interpretación de varios personajes tiene una historia importante en las plataformas digitales dominicanas, mucho antes de que los videos cortos se convirtieran en parte esencial de nuestro consumo diario de entretenimiento.
Génesis Estévez
Los videos de Génesis tienen algo de aquellas películas y telenovelas que nos mantenían pendientes de cada giro de la historia. Sus escenas suelen partir de situaciones dramáticas, personajes de mundos sociales distintos y conflictos que podrían formar parte de una producción de ficción, pero con un sello dominicano que cambia por completo la experiencia. Desde la muchacha rica que termina en una finca hasta las historias de la trabajadora enamorada del jefe que parecen sacadas de una novela.
Uno de los elementos más interesantes de su propuesta es la expectativa que genera con sus mininovelas. El público no solo disfruta de una escena aislada, sino que también quiere saber qué pasará en la siguiente entrega y cómo terminará el conflicto. Esa combinación de dramatismo, humor y referencias culturales le ha permitido desarrollar una comunidad que espera sus historias. En lugar de limitarse a recrear escenas conocidas, Génesis les da una identidad propia al trasladarlas a situaciones que bien podrían ocurrir en una versión dominicana de esas películas que tantas veces hemos visto.
En un espacio digital donde las tendencias cambian constantemente, el humor que nace de nuestra propia cultura tiene una conexión especial con el público. Nos recuerda quiénes somos, nos permite compartir experiencias y nos da motivos para reírnos de esas situaciones que, aunque a veces nos desesperen en la vida real, se vuelven inolvidables cuando alguien las interpreta.
Y si después de ver uno de estos videos lo primero que hacemos es enviárselo a nuestra mamá, a una tía o al grupo familiar, es porque la comedia también tiene esa capacidad de acercarnos.
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