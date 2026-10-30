Don Pedro entra a la categoría de snacks con sus nuevos Pork Rind

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En un encuentro con sus aliados estratégicos, celebrado en el Hotel Kimpton Las Mercedes, Induveca, empresa de Grupo SID, presentó los nuevos Snacks Pork Rind de su marca Don Pedro, reconocida por su línea de productos cocidos, curados y semicurados. Se trata del Don Pedro Snack Pork Rind Horneado y el Don Pedro Snack Pork Rind tipo Popcorn.
Con este lanzamiento, Don Pedro da un paso hacia una nueva categoría y lleva a los snacks el carácter del chicharrón, un sabor profundamente ligado a la cultura dominicana y a muchos de sus encuentros y celebraciones.
El Snack Don Pedro Pork Rind Chicharrón Horneado es crujiente y está listo para disfrutarse en distintos momentos del día. Por su parte, el Snack Don Pedro Pork Rind Chicharrón tipo Popcorn se prepara en el microondas y se disfruta en casa. Esta innovación para el mercado dominicano convierte la preparación en parte de la experiencia y ofrece el crunch característico del chicharrón. Ambos productos son altos en proteína, libres de gluten, bajos en carbohidratos y 100 % naturales.
Durante la presentación, Lil Esteva, vicepresidenta ejecutiva de Induveca, destacó la importancia de esta nueva etapa para la marca:
«En Induveca creemos que el crecimiento también viene de la capacidad de nuestras marcas de identificar nuevos espacios donde pueden ser relevantes. Don Pedro tiene una trayectoria y una fortaleza construidas durante años, y hoy las ponemos al servicio de una nueva oportunidad: entrar a la categoría de snacks. Lo hacemos desde un territorio que nos pertenece, el sabor y la maestría en productos cárnicos, respondiendo a nuevas ocasiones de consumo y a un consumidor que busca propuestas diferentes. Es una evolución natural de la marca y, al mismo tiempo, una nueva plataforma de crecimiento para Don Pedro».
Notas relacionadas
Tradición e innovación
Don Pedro se distingue por la maestría de su línea de curados, en la que la maduración, el secado y el tiempo son esenciales para desarrollar el perfil de cada producto. Entre ellos figuran el Pepperoni, con su perfil especiado; el Genoa, con una maduración bien equilibrada; los Chorizos, por su carácter; los Salchichones, una selección de gran tradición; y los Cerveceros, una propuesta versátil para momentos de aperitivo y maridaje.
Con sus nuevos snacks, la marca reafirma su compromiso de evolucionar junto a sus consumidores. Para ello, parte de la trayectoria que ha construido durante años y abre un nuevo capítulo en su historia.
Por su parte, Madeline Cruz, gerente de Negocios Cárnicos de Induveca, expresó:
«Con la entrada a snacks, Don Pedro trasciende sus categorías tradicionales y llega a nuevos momentos de consumo con una propuesta relevante para el consumidor. Entrar a snacks amplía el alcance de la marca y nos permite competir en nuevos espacios, con una propuesta que combina conveniencia, innovación y atributos que hoy son relevantes para el consumidor».
Oscar Valiente Bonetti, gerente de Marca Don Pedro, añadió:
«Innovar con Don Pedro significa evolucionar desde lo que somos. Partimos del chicharrón, un sabor profundamente nuestro y vinculado al disfrute, y lo llevamos a nuevas formas y ocasiones de consumo. El resultado son dos experiencias distintas: una lista para disfrutar y otra donde la preparación se convierte en parte del momento. Es, en esencia, llevar el crunch del chicharrón a ser protagonista de cada momento».
El encuentro reunió a ejecutivos de Grupo SID, clientes, personalidades y representantes de medios de comunicación. Los asistentes conocieron el portafolio de curados Don Pedro y presenciaron la presentación oficial de los nuevos snacks mediante videos de cada producto y una degustación.
Los Snacks Don Pedro Pork Rind Horneado y tipo Popcorn están disponibles en los puntos de venta, ampliando la presencia de la marca y ofreciendo a los consumidores una nueva forma de disfrutar el sabor del chicharrón.
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