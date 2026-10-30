Don Pedro entra a la categoría de snacks con sus nuevos Pork Rind

En un encuentro con sus aliados estratégicos, celebrado en el Hotel Kimpton Las Mercedes, Induveca, empresa de Grupo SID, presentó los nuevos Snacks Pork Rind de su marca Don Pedro, reconocida por su línea de productos cocidos, curados y semicurados. Se trata del Don Pedro Snack Pork Rind Horneado y el Don Pedro Snack Pork Rind tipo Popcorn.

Con este lanzamiento, Don Pedro da un paso hacia una nueva categoría y lleva a los snacks el carácter del chicharrón, un sabor profundamente ligado a la cultura dominicana y a muchos de sus encuentros y celebraciones.

El Snack Don Pedro Pork Rind Chicharrón Horneado es crujiente y está listo para disfrutarse en distintos momentos del día. Por su parte, el Snack Don Pedro Pork Rind Chicharrón tipo Popcorn se prepara en el microondas y se disfruta en casa. Esta innovación para el mercado dominicano convierte la preparación en parte de la experiencia y ofrece el crunch característico del chicharrón. Ambos productos son altos en proteína, libres de gluten, bajos en carbohidratos y 100 % naturales.

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Durante la presentación, Lil Esteva, vicepresidenta ejecutiva de Induveca, destacó la importancia de esta nueva etapa para la marca:

«En Induveca creemos que el crecimiento también viene de la capacidad de nuestras marcas de identificar nuevos espacios donde pueden ser relevantes. Don Pedro tiene una trayectoria y una fortaleza construidas durante años, y hoy las ponemos al servicio de una nueva oportunidad: entrar a la categoría de snacks. Lo hacemos desde un territorio que nos pertenece, el sabor y la maestría en productos cárnicos, respondiendo a nuevas ocasiones de consumo y a un consumidor que busca propuestas diferentes. Es una evolución natural de la marca y, al mismo tiempo, una nueva plataforma de crecimiento para Don Pedro».