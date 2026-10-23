Artista dominicano rompe récord con el mural más alto de Estados Unidos

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El artista visual dominicano Néstor Omar García, conocido como Angurria, termina los últimos detalles del mural más alto de Estados Unidos. La obra supera los 260 pies de altura y cubre la fachada de una torre de 29 pisos en el sur del Bronx, Nueva York.
El mural está ubicado en Morrisania Air Rights Houses, un complejo de viviendas públicas de la Autoridad de Vivienda de Nueva York (NYCHA). El edificio se encuentra en la calle 158 y Park Avenue.
Con esta obra, Angurria supera el récord del mural de la artista alemana MadC en la torre Excel Miami. La sección principal de esa pieza alcanza los 245 pies de altura.
Notas relacionadas
La pieza, titulada “Un MAR de Gente (From Every Shore)”, presenta a una mujer con rolos, una imagen que conecta los recuerdos de Angurria con sus raíces dominicanas. La figura está inspirada en las mujeres que visitaban el salón de belleza de su madre en Los Alcarrizos y que ahora protagoniza una obra monumental en Nueva York.
“Mi mamá peinaba a las mujeres del barrio en rolos. Hoy una de ellas está mirando al Bronx desde 29 pisos de altura. Esto no es mío: es de cada familia dominicana y latina que ha levantado esta ciudad”, expresó el artista.
Angurria y su trayectoria artística
Con más de 25 años de trayectoria como director de arte, ilustrador y muralista, Angurria ha desarrollado proyectos que resaltan la identidad y la cultura dominicanas. Entre sus trabajos más reconocidos figura la serie Doña Patria, un homenaje a la mujer dominicana.
Su trabajo también incluye la creación del primer mural dominicano en Washington D. C., en colaboración con la Embajada de la República Dominicana, y una obra realizada en Kingston, Jamaica, sobre los vínculos entre ambos países.
Además, ha colaborado con la película In the Heights, la cineasta Ava DuVernay, las Grandes Ligas de Béisbol (MLB), Adidas y Royal Caribbean.
Un proyecto de arte público
Art Bridge comisionó el mural, mientras que MAC Cosmetics financió el proyecto. La producción estuvo a cargo de Monumenta.do, una productora dominicana especializada en arte público a gran escala que pertenece a Grupo EPREI.
La empresa creativa está dirigida por Venus Patricia Díaz y fue cofundada por Angurria. Su trabajo abarca iniciativas culturales y artísticas a través de plataformas como Monumental, Erredé Store y Academy, además de la marca Angurria y el Festival CAYE.
Fundado en 2019 en Santo Domingo, Grupo EPREI desarrolla proyectos que vinculan la cultura con la innovación.
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