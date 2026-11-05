Diferencias entre orgasmos de hombres y mujeres

Santo Domingo, RD.- El orgasmo masculino y el femenino son respuestas fisiológicas y neurológicas que comparten mecanismos, pero presentan diferencias importantes en su duración, intensidad, frecuencia, manifestaciones físicas y capacidad de repetición.

Desde el punto de vista científico, ambos son resultado de la interacción entre el cerebro, el sistema nervioso, las hormonas, la circulación sanguínea y los músculos del suelo pélvico.

¿Qué experimentan los hombres?

En el hombre, el orgasmo suele durar entre aproximadamente 5 y 10 segundos y generalmente se acompaña de contracciones rítmicas de los músculos pélvicos y, en la mayoría de los casos, de la eyaculación.

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Aclarar que, en el hombre, el orgasmo suele coincidir con la eyaculación, pero son procesos fisiológicos diferentes. Es posible experimentar un orgasmo sin eyacular y también presentar eyaculación sin una sensación orgásmica convencional.

Otra variedad es que, los hombres, después del orgasmo, la mayoría experimenta un período refractario, durante el cual resulta difícil o imposible alcanzar otra erección u orgasmo. Su duración varía desde minutos hasta horas, e incluso más, dependiendo de la edad y otros factores.