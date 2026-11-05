Diferencias entre orgasmos de hombres y mujeres

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Santo Domingo, RD.- El orgasmo masculino y el femenino son respuestas fisiológicas y neurológicas que comparten mecanismos, pero presentan diferencias importantes en su duración, intensidad, frecuencia, manifestaciones físicas y capacidad de repetición.
Desde el punto de vista científico, ambos son resultado de la interacción entre el cerebro, el sistema nervioso, las hormonas, la circulación sanguínea y los músculos del suelo pélvico.
¿Qué experimentan los hombres?
En el hombre, el orgasmo suele durar entre aproximadamente 5 y 10 segundos y generalmente se acompaña de contracciones rítmicas de los músculos pélvicos y, en la mayoría de los casos, de la eyaculación.
Aclarar que, en el hombre, el orgasmo suele coincidir con la eyaculación, pero son procesos fisiológicos diferentes. Es posible experimentar un orgasmo sin eyacular y también presentar eyaculación sin una sensación orgásmica convencional.
Otra variedad es que, los hombres, después del orgasmo, la mayoría experimenta un período refractario, durante el cual resulta difícil o imposible alcanzar otra erección u orgasmo. Su duración varía desde minutos hasta horas, e incluso más, dependiendo de la edad y otros factores.
¿Qué experimentan las mujeres?
Mientras que, en la mujer puede durar aproximadamente entre 10 y 20 segundos, aunque existe una amplia variabilidad. Algunas mujeres experimentan orgasmos más prolongados o una sucesión de contracciones orgásmicas.
Suele estar acompañado contracciones involuntarias del útero, la vagina y los músculos del suelo pélvico.
En tanto que, en las mujeres, muchas pueden experimentar orgasmos consecutivos sin necesitar un período refractario prolongado. Aclarar que no ocurre en todas las mujeres ni en todos los encuentros.
De acuerdo con la ciencia estos cambios se deben a que los hombres y las mujeres empelan hormonas distintas al enamorarse y tener encuentros sexuales. Es por ello que, una vez alcanzado el orgasmo, las mujeres quieren abrazos, besos y otras muestras de cariño. Mientras que los hombres entran en refracción y se duermen.
La hormona que empela la mujer se llama oxitócica, lo que hace que crea vínculos emocionales profundos y busca caricias para sellarlos. Mientas que los hombres emplean vasopresina que envía una señal de desconexión al cerebro y provoca que le de sueño.
En fin el hecho de que tu pareja se duerma inmediatamente después del sexo, no significa que sea falta de amor como muchas mujeres piensan, ni desinterés, sino que es su naturaleza.
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