Día Sin Sujetador: ¿quién inventó el brasier y cuándo comenzó a usarse?

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Cada 13 de octubre se conmemora el Día Sin Sujetador, una iniciativa que busca crear conciencia sobre el cáncer de mama, promover la detección temprana y abrir el debate sobre la comodidad y la libertad de las mujeres para decidir cómo vestir.

La fecha forma parte de las actividades del Mes de Concientización sobre el Cáncer de Mama, conocido como Octubre Rosa. Además de su mensaje de salud, la jornada invita a conocer la historia de una prenda que ha evolucionado con el paso de los siglos: el brasier.

Pero ¿sabías quién creó el primer brasier moderno y cuándo lo patentó?

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¿Quién inventó el brasier moderno?

La estadounidense Mary Phelps Jacob, conocida posteriormente como Caresse Crosby, es reconocida por patentar uno de los primeros diseños modernos de sujetador en 1914.

La historia comenzó en 1910, cuando Jacob, una joven de la alta sociedad neoyorquina, se preparaba para asistir a una fiesta. Inconforme con el corsé rígido que utilizaba, decidió buscar una alternativa más ligera y cómoda.

Con ayuda de su doncella, utilizó dos pañuelos de seda y cintas rosadas para confeccionar una prenda que le permitiera sostener el busto sin las limitaciones del corsé tradicional.

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El diseño llamó la atención de otras mujeres, quienes también quisieron utilizarlo. Ante el interés que despertó su creación, Jacob patentó la prenda el 3 de noviembre de 1914.

Posteriormente, vendió la patente a la Warner Brothers Corset Company, que contribuyó al desarrollo comercial de este tipo de ropa interior.

Los antecedentes del brasier se remontan a la antigüedad Aunque Mary Phelps Jacob popularizó uno de los diseños modernos del sujetador, las prendas para sostener el busto existían desde mucho antes. Publicidad En civilizaciones antiguas, como la griega y la romana, las mujeres utilizaban bandas de tela para sujetar el pecho durante sus actividades cotidianas o deportivas. Siglos después, en 1889, la diseñadora francesa Herminie Cadolle presentó una propuesta que separaba el soporte del busto de la estructura del corsé. Su creación es considerada uno de los antecedentes importantes del brasier actual. En 1893, la estadounidense Marie Tucek también patentó un diseño de corpiño con soportes para los senos, que suele mencionarse entre los precursores de esta prenda. Estos antecedentes muestran que el brasier no surgió de una sola idea, sino de una evolución de diseños que buscaban ofrecer mayor soporte y comodidad.