Día Sin Sujetador: ¿quién inventó el brasier y cuándo comenzó a usarse?

Resumen
Puntos clave
Preguntas frecuentes
Contenido generado con inteligencia artificial a partir de esta noticia. Puede contener errores.
Cada 13 de octubre se conmemora el Día Sin Sujetador, una iniciativa que busca crear conciencia sobre el cáncer de mama, promover la detección temprana y abrir el debate sobre la comodidad y la libertad de las mujeres para decidir cómo vestir.
La fecha forma parte de las actividades del Mes de Concientización sobre el Cáncer de Mama, conocido como Octubre Rosa. Además de su mensaje de salud, la jornada invita a conocer la historia de una prenda que ha evolucionado con el paso de los siglos: el brasier.
Pero ¿sabías quién creó el primer brasier moderno y cuándo lo patentó?
¿Quién inventó el brasier moderno?
La estadounidense Mary Phelps Jacob, conocida posteriormente como Caresse Crosby, es reconocida por patentar uno de los primeros diseños modernos de sujetador en 1914.
La historia comenzó en 1910, cuando Jacob, una joven de la alta sociedad neoyorquina, se preparaba para asistir a una fiesta. Inconforme con el corsé rígido que utilizaba, decidió buscar una alternativa más ligera y cómoda.
Con ayuda de su doncella, utilizó dos pañuelos de seda y cintas rosadas para confeccionar una prenda que le permitiera sostener el busto sin las limitaciones del corsé tradicional.
El diseño llamó la atención de otras mujeres, quienes también quisieron utilizarlo. Ante el interés que despertó su creación, Jacob patentó la prenda el 3 de noviembre de 1914.
Posteriormente, vendió la patente a la Warner Brothers Corset Company, que contribuyó al desarrollo comercial de este tipo de ropa interior.
Los antecedentes del brasier se remontan a la antigüedad
Aunque Mary Phelps Jacob popularizó uno de los diseños modernos del sujetador, las prendas para sostener el busto existían desde mucho antes.
En civilizaciones antiguas, como la griega y la romana, las mujeres utilizaban bandas de tela para sujetar el pecho durante sus actividades cotidianas o deportivas.
Siglos después, en 1889, la diseñadora francesa Herminie Cadolle presentó una propuesta que separaba el soporte del busto de la estructura del corsé. Su creación es considerada uno de los antecedentes importantes del brasier actual.
En 1893, la estadounidense Marie Tucek también patentó un diseño de corpiño con soportes para los senos, que suele mencionarse entre los precursores de esta prenda.
Estos antecedentes muestran que el brasier no surgió de una sola idea, sino de una evolución de diseños que buscaban ofrecer mayor soporte y comodidad.
Notas relacionadas
¿Por qué se celebra el Día Sin Sujetador?
El Día Sin Sujetador, conocido internacionalmente como No Bra Day, busca aprovechar la atención que recibe el cáncer de mama durante octubre para promover la educación sobre esta enfermedad.
Entre sus principales objetivos se encuentran:
- Concientizar sobre el cáncer de mama: recordar la importancia de conocer los factores de riesgo y prestar atención a los cambios en los senos.
- Promover la detección temprana: incentivar las consultas médicas y las pruebas de detección recomendadas según la edad y los antecedentes personales.
- Visibilizar la reconstrucción mamaria: fomentar la información sobre las opciones disponibles para las mujeres que han pasado por una mastectomía.
- Promover la comodidad y la autonomía: invitar a reflexionar sobre los estereotipos relacionados con el cuerpo femenino y el derecho de cada mujer a decidir cómo vestirse.
¿Cuál es el origen del Día Sin Sujetador?
La iniciativa está vinculada al BRA Day, una campaña impulsada en 2011 por el cirujano plástico canadiense Mitchell Brown para crear conciencia sobre la reconstrucción mamaria después del cáncer.
Con el tiempo, el Día Sin Sujetador se incorporó a las actividades de Octubre Rosa y comenzó a asociarse con el 13 de octubre en distintas campañas de concientización.
Aunque ambas iniciativas comparten el interés por la salud mamaria, sus enfoques no son idénticos: el BRA Day se centra en la reconstrucción mamaria, mientras que el Día Sin Sujetador busca ampliar la conversación sobre el cáncer de mama, la detección temprana y la autonomía corporal.
En esta fecha, los especialistas recuerdan que la información y la atención médica oportuna son fundamentales. También es importante consultar con profesionales de la salud ante cualquier cambio inusual en las mamas.
Te puede interesar
- Los signos zodiacales más calientes: ¿cuáles viven más la pasión?
- Resultados Leidsa: Números ganadores 05 de noviembre 2026
- Diferencias entre orgasmos de hombres y mujeres
- Acoso escolar y ciberbullying, una amenaza que no da tregua a los estudiantes
- ¿Cuántas veces puede una mujer darse placer al día?