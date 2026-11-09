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Cada 9 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Adopción, una fecha que busca promover el derecho de niños, niñas y adolescentes a crecer en un entorno familiar seguro, especialmente cuando no pueden permanecer con su familia de origen.
En ocasión de esta efeméride, especialistas en adopción llaman a reflexionar sobre las creencias y prejuicios que distorsionan la realidad de los menores que esperan ser adoptados. Advierten que estas ideas generan expectativas alejadas de sus verdaderas necesidades y pueden dificultar los procesos de adopción en el país.
La jornada también procura sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de garantizar amor, protección y estabilidad a quienes necesitan una familia.
La adopción va más allá de los lazos de sangre
La adopción representa una oportunidad para construir vínculos familiares basados en el amor, el respeto y la responsabilidad. También permite que niños y niñas encuentren un hogar donde puedan desarrollarse plenamente.
Este proceso demuestra que una familia no se define exclusivamente por los vínculos biológicos, sino también por el compromiso, la dedicación y el acompañamiento durante las distintas etapas de la vida.
Cada niño merece crecer en un ambiente donde se sienta amado, valorado y protegido, con oportunidades para desarrollar sus capacidades y construir un futuro.
Día Mundial de la Adopción busca eliminar prejuicios
El Día Mundial de la Adopción invita a promover una cultura de empatía, solidaridad y respeto hacia los niños, niñas y adolescentes que esperan una familia.
Asimismo, busca eliminar los prejuicios que rodean la adopción y reconocer a quienes deciden formar un hogar mediante este proceso.
La conmemoración recuerda que adoptar implica asumir un compromiso permanente con el bienestar y el desarrollo de un menor.
Más allá de ofrecer un hogar, la adopción puede transformar vidas, fortalecer vínculos y abrir nuevas oportunidades para quienes necesitan crecer en un entorno familiar lleno de afecto y protección.
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