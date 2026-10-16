¿Ya felicitaste al tuyo? Hoy es Día Internacional del Jefe

¿Cuál es el origen del Día del Jefe?

La celebración surgió en Estados Unidos en 1958, por iniciativa de Patricia Bays Haroski, quien trabajaba como secretaria en una compañía de seguros donde su padre era su jefe.

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Haroski eligió el 16 de octubre, fecha del cumpleaños de su padre, para reconocer su labor como supervisor. Ese año registró la iniciativa ante la Cámara de Comercio de Estados Unidos. En 1962, el entonces gobernador de Illinois, Otto Kerner, proclamó oficialmente la celebración en ese estado.

Con el paso del tiempo, la fecha se extendió a otros países y se convirtió en una ocasión para reconocer a quienes ejercen funciones de supervisión y dirección.

¿Cómo se celebra esta fecha?

Entre las formas habituales de conmemorar el Día del Jefe están los mensajes de felicitación, las tarjetas, los pequeños obsequios y los encuentros entre compañeros de trabajo. Puedes invitarle a comer o hasta regalarle un postrecito a media tarde.

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Más allá de los detalles, la fecha también invita a reflexionar sobre el papel de los líderes en el ambiente laboral. La capacidad de escuchar, orientar, reconocer el esfuerzo y mantener una comunicación respetuosa son aspectos importantes en la relación entre supervisores y empleados.

Aunque se conoce como Día Internacional del Jefe, la celebración no constituye un feriado ni implica un día libre. Su conmemoración depende de las costumbres de cada país y de las iniciativas de cada lugar de trabajo.