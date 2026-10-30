Detectar a tiempo el cáncer de mama aumenta las posibilidades de supervivencia

Estudios para detectar la enfermedad

La cirujana oncóloga aclaró que la sonografía mamaria es un estudio complementario y no sustituye la mamografía. Su uso se recomienda en casos específicos, sobre todo cuando existen factores de riesgo que requieren una evaluación adicional.

También mencionó la resonancia magnética como otra herramienta que puede acompañar la mamografía. Este estudio puede ser útil en mujeres con tejido mamario muy denso o que necesitan controles adicionales por sus riesgos.

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“Usualmente eso lo recomendamos, especialmente iniciándolo a una edad más temprana cuando hay ciertos factores de riesgo, como te mencioné, no usualmente en la población en general. También tenemos otro estudio que se llama la resonancia magnética, que podemos implementar al lado de la mamografía para mujeres que tienen la mama muy densa o que necesitan un poco de cuidados extras por riesgos”, indicó Verdial Argueta.

Señales de alerta y antecedentes

Entre las señales que deben motivar una consulta médica, la especialista mencionó los bultos en el seno o la axila, los cambios en la piel, la hinchazón persistente y el sangrado espontáneo del pezón. Ante cualquiera de estas señales, recomendó buscar orientación médica.

Verdial Argueta también destacó la importancia de conocer los antecedentes de salud de la familia. Explicó que tener una madre o hermana con cáncer de mama o de ovario representa uno de los antecedentes de mayor importancia. Sin embargo, hay otros casos familiares que también pueden indicar un posible riesgo genético.

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“Esos son los antecedentes más fuertes: madre o hermana, básicamente, que tengan cáncer de mama o cáncer de ovarios. Sin embargo, aun cuando hay una familia extendida que tiene cáncer a temprana edad, antes de los 50 años, tipos de cáncer un poco raros o diferentes, o cáncer de mama en hombres, esas son señales que muestran que tal vez hay un componente genético que vale la pena explorar”, sostuvo.

La especialista llamó a las mujeres a prestar atención a sus antecedentes familiares y mantener sus controles médicos. La frecuencia y el tipo de estudios pueden variar según los riesgos y las condiciones de cada paciente.