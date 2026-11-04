¿Cuántas veces puede una mujer darse placer al día?

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Preguntas frecuentes
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La psicóloga y terapeuta sexual aseguró que no existe una frecuencia establecida para la masturbación femenina, siempre que no interfiera con las actividades cotidianas.
¿Cuántas veces puede masturbarse una mujer? Esta fue la pregunta que una seguidora le hizo a la doctora Ana Simó, quien respondió con humor y naturalidad, al tiempo que ofreció recomendaciones sobre la sexualidad femenina.
La psicóloga, terapeuta sexual, familiar y de pareja abordó el tema en un video en el que dejó claro que la masturbación no tiene una cantidad determinada de veces que pueda considerarse correcta.
De manera jocosa, Simó respondió a la inquietud de la seguidora: “La que usted quiera, esa mano es suya y su vulva también”.
Ana Simó explica cuándo la masturbación no representa un problema
Durante su intervención, la especialista señaló que la masturbación no debe convertirse en motivo de preocupación cuando no afecta las responsabilidades ni las actividades habituales de una mujer.
En ese sentido, explicó que si esta práctica no impide realizar tareas cotidianas, como fregar, limpiar o cumplir con otras obligaciones, no existe razón para establecer una frecuencia rígida.
La terapeuta también hizo gestos con las manos para ilustrar que algunas mujeres pueden masturbarse varias veces, incluso entre 10 y 15 ocasiones, sin que exista necesariamente un problema.
La doctora recomienda cuidar el lugar y el ambiente
Además de referirse a la frecuencia, Ana Simó recomendó prestar atención al lugar y al ambiente en el que se realiza la masturbación.
La especialista destacó la importancia de mantener condiciones adecuadas de privacidad y cuidado durante esta práctica.
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