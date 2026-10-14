Costureras: las artistas detrás de cada prenda

Cada 14 de octubre se celebra el Día Mundial de la Costurera, una fecha dedicada a reconocer el esfuerzo, la creatividad y la dedicación de quienes confeccionan prendas de vestir y contribuyen al desarrollo de la industria textil.

Esta conmemoración busca destacar el trabajo de las costureras, cuyas habilidades permiten transformar telas en piezas útiles, elegantes y adaptadas a las necesidades de cada persona.

La importancia del trabajo de las costureras

La costura requiere paciencia, precisión y atención a los detalles. Cada puntada es importante para garantizar que las prendas tengan un buen acabado y cumplan con los estándares de calidad.

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Además, las costureras desempeñan un papel fundamental en la industria textil. Su trabajo abarca desde la confección de ropa hasta los arreglos y ajustes que permiten prolongar la vida útil de muchas prendas.

Su experiencia también contribuye a materializar diseños y crear piezas personalizadas. Por eso, su labor combina destreza manual, creatividad y compromiso.