¿Quieres resumir esta noticia? Resumir Preparando el resumen… Resumen Puntos clave Preguntas frecuentes Contenido generado con inteligencia artificial a partir de esta noticia. Puede contener errores.

Santo Domingo, RD.- Un total de 30 participantes culminó satisfactoriamente el IV Diplomado de Carrera Dirigencial, una iniciativa impulsada por la Cooperativa de Ahorros, Créditos y Servicios Múltiples de los Integrantes de las Fuerzas Armadas (COOPINFA).

Se desarrolló en coordinación con la Red Latinoamericana y del Caribe de Cooperación para la Economía Social y Solidaria (RELCOOP/ESS), orientada a fortalecer los conocimientos y las capacidades de liderazgo dentro del movimiento cooperativo.

El programa académico estuvo enfocado en promover una mayor preparación en materia de dirección y gestión cooperativa, mediante un proceso de formación que permitió a los participantes ampliar sus conocimientos y adquirir herramientas para asumir con mayor responsabilidad los desafíos del sector.

Publicidad

Ceremonia y entrega de certificados

La ceremonia de graduación contó con la presencia del presidente del Consejo de Administración, mayor general Juan José Otaño Jiménez, ERD; el vicepresidente del Consejo, general de brigada piloto Moltimer José de Jesús Eusebio, FARD; el presidente de RELCOOP/ESS, Dr. Claudio Alberto Rivera Rodríguez, el gerente general, general de brigada (r) Delano Noboa Pérez, entre otras autoridades y representantes del sector cooperativo y docentes del diplomado.

El mayor general Otaño Jiménez, valoró el compromiso de los participantes con su formación y los exhortó a aplicar los conocimientos adquiridos en favor del desarrollo de sus organizaciones. Mientras que el presidente de RELCOOP, Rivera Rodríguez, resaltó la importancia de contar con líderes capacitados para asumir los retos de la gestión cooperativa.

Durante el acto se realizó la entrega de certificados a los 30 graduandos, en reconocimiento al esfuerzo y la dedicación demostrados durante esta experiencia académica. Con esta iniciativa, COOPINFA continúa impulsando la formación de sus socios y colaboradores, apostando al desarrollo de capacidades dirigenciales que contribuyan al fortalecimiento y crecimiento del cooperativismo.

Coopinfa es una cooperativa de ahorros, créditos y servicios múltiples de los integrantes de las Fuerzas Armadas, conformada con el propósito de ampliar, mejorar y dar continuidad a los programas sociales existentes, bajo la modalidad de la filosofía cooperativista y regulada por la ley 127-64, sobre Asociaciones cooperativistas y su reglamento.