Cómo pasar tus looks de verano al otoño sin comprar un clóset nuevo

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Cambiar de temporada muchas veces suele venir acompañado de una tentación bastante conocida y si, hablamos de salir a comprar ropa nueva. Nos emociona ver cómo las vitrinas se llenan de otros colores, aparecen nuevas tendencias y, de repente, sentimos que necesitamos renovar todo lo que tenemos en el clóset. Pero antes de pasar la tarjeta, vale la pena revisar las prendas que ya forman parte de nuestro día a día.
Aunque las colecciones de otoño suelen apostar por tejidos más gruesos y capas que no siempre funcionan en el Caribe, también podemos adaptar algunos de sus códigos a nuestro clima. La clave está en combinar las piezas de verano de otra manera, aprovechar los accesorios y hacer pequeños ajustes que cambien la apariencia de un conjunto sin obligarnos a empezar de cero.
1. Cambia la paleta de colores, no todo el clóset
Una forma sencilla de darle un aire otoñal a tus looks es incorporar colores asociados con la temporada, como el chocolate, el burgundy, verde oliva, el camel y el color mostaza. No necesitas reemplazar toda tu ropa, basta con combinar alguno de estos tonos con los colores que ya utilizas.
Por ejemplo, puedes llevar el vestido blanco que usabas durante el verano con una cartera color chocolate o combinar una camiseta beige con pantalones en tono vino. Si tu clóset está lleno de negro, blanco, azul denim y tonos neutros, tienes una buena base para experimentar.
Siempre recomiendo antes de comprar algo, revisa tus accesorios, y hablo de carteras, cinturones, zapatos y prendas de otras temporadas. Es posible que ya tengas varios accesorios de estos colores sin haberlo pensado para una temporada específica.
2. Aprovecha las capas ligeras
Las capas o el famoso layering son una de las maneras más fáciles de transformar un look, pero eso no significa que tengas que recurrir a abrigos gruesos. En países como el nuestro, una camisa abierta de algodón, un blazer ligero o una chaqueta de tela fina pueden cumplir esa función sin hacer que pases calor.
Prueba llevar una camiseta básica con jeans y una camisa de lino abierta. También puedes colocar un blazer ligero sobre un vestido sencillo para darle una apariencia más estructurada. Si vas a pasar gran parte del día en espacios con aire acondicionado, estas prendas resultan especialmente útiles.
Aquí es importante priorizar tejidos transpirables y prendas que se puedan quitar fácilmente, pues la idea es que la capa complemente el look, no que se convierta en una molestia cuando suban las temperaturas.
3. Dale una oportunidad a los pantalones que ya tienes
Los jeans y los pantalones de vestir son piezas que funcionan durante todo el año. Para darles una apariencia más otoñal, prueba combinarlos con blusas de manga larga, camisas estructuradas o camisetas en tonos más profundos.
Si tienes unos jeans de pierna recta, por ejemplo, puedes llevarlos con una camiseta blanca, mocasines y una cartera en tono vino. Para un conjunto más arreglado, cambia la camiseta por una camisa y añade un blazer o cinturón que combine con los zapatos.
No necesitas comprar pantalones nuevos solo porque cambió la temporada. A veces, el efecto está en lo que eliges para acompañarlos.
Notas relacionadas
4. Compra accesorios statement para transformar el look
Los accesorios pueden hacer que una misma combinación se sienta completamente distinta. Una cartera súper estructurada, un cinturón grande, unos aretes llamativos o unos zapatos en un tono más profundo pueden darle una apariencia totalmente diferente a prendas de vestir que llevas usando durante meses.
Imaginen una camiseta blanca y unos jeans. Con sandalias planas y una bolsa de tela, el resultado puede sentirse muy veraniego y un poco casual, pero si cambias la bolsa por una cartera estructurada, agregamos un cinturón y eliges mocasines o zapatos altos de punta, el look adquiere una apariencia más pulida sin necesidad de cambiar las prendas principales.
5. Compra con intención, no por presión de temporada
Si después de revisar tu clóset identificas que realmente necesitas algo, procura que sea una pieza que puedas utilizar de distintas maneras. Una camisa de buena calidad, un pantalón versátil o un blazer ligero pueden tener más utilidad que una prenda muy específica que solo combine con un conjunto.
Antes de comprar, piensa en al menos tres formas de llevar esa pieza con la ropa que ya tienes. Si no encuentras esas combinaciones, quizás convenga esperar y seguir buscando.
También es importante considerar dónde vives y cómo es tu rutina. Una prenda que funciona perfectamente en un clima frío puede no ser la compra más práctica para alguien que pasa gran parte del día caminando bajo el sol dominicano.
Así que, antes de hacer una lista de compras para renovar tu clóset, dedica un rato a mirar lo que ya tienes. Puede que descubras combinaciones que nunca habías probado y que tu próximo look favorito no necesite nada nuevo, solo un poco de creatividad.
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