Claves para llevar una alimentación más saludable

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Cada 16 de octubre se celebra el Día Mundial de la Alimentación, una fecha que busca crear conciencia sobre el hambre, la malnutrición y la importancia de garantizar el acceso a alimentos saludables. En 2026, la campaña tiene como lema “Innovar hoy para nutrir mañana”, con un llamado a transformar los sistemas alimentarios para proteger la salud de las personas y el medio ambiente.
La conmemoración fue establecida en 1979 y es promovida por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Su propósito es impulsar acciones que contribuyan a reducir el hambre en el mundo, en consonancia con el Objetivo de Desarrollo Sostenible de hambre cero de la Agenda 2030.
El lema de este año destaca la importancia de la innovación para enfrentar los desafíos alimentarios actuales y construir un futuro más sostenible. La propuesta plantea combinar los avances científicos y tecnológicos con los conocimientos tradicionales y la participación de las comunidades.
¿Por qué es importante mantener una alimentación saludable?
Una dieta equilibrada es fundamental para prevenir enfermedades y mejorar la calidad de vida. Sin embargo, el aumento del consumo de productos ultraprocesados, ricos en azúcares, grasas y sal, representa un desafío para la salud pública.
Entre los factores que influyen en los hábitos alimentarios se encuentran el crecimiento de las ciudades, la falta de tiempo para cocinar y el sedentarismo. En muchos casos, las comidas rápidas desplazan a las preparaciones caseras y reducen el consumo de frutas, verduras y otros alimentos nutritivos.
Estas prácticas pueden favorecer el sobrepeso, la obesidad y otras enfermedades relacionadas con la alimentación. Por eso, el Día Mundial de la Alimentación también invita a reflexionar sobre las decisiones cotidianas que influyen en la salud.
Notas relacionadas
La alimentación también afecta al medio ambiente
Los hábitos de consumo no solo tienen consecuencias para el organismo. También influyen en la biodiversidad y en la sostenibilidad de los sistemas agrícolas.
A lo largo de la historia, la humanidad ha utilizado miles de especies vegetales para alimentarse. Sin embargo, la concentración de la producción agrícola en un número reducido de cultivos amenaza la diversidad de alimentos disponibles.
De acuerdo con los datos citados por la FAO en el material de referencia, nueve especies representan el 66 % de la producción mundial de cultivos. Esta concentración evidencia la importancia de diversificar la agricultura y promover sistemas alimentarios que aprovechen mejor los recursos naturales.
Consumir productos locales, incorporar diferentes frutas y vegetales a la dieta y reducir el desperdicio de alimentos son acciones que pueden contribuir a una alimentación más sostenible.
¿Cómo llevar una alimentación más saludable?
En el marco del Día Mundial de la Alimentación, adoptar hábitos saludables es una de las principales recomendaciones para mejorar el bienestar individual y colectivo.
Estas son algunas medidas que pueden incorporarse a la rutina diaria:
- Preparar más comidas en casa: permite controlar los ingredientes y reducir el consumo excesivo de sal, azúcar y grasas.
- Consumir frutas y verduras variadas: estos alimentos aportan vitaminas, minerales, fibra y otros nutrientes esenciales.
- Apoyar a los productores locales: comprar alimentos de temporada contribuye a las economías de las comunidades y facilita el acceso a productos frescos.
- Elegir opciones saludables para los niños: ofrecer frutas, avena y otros alimentos nutritivos ayuda a establecer buenos hábitos desde la infancia.
- Reducir la sal y las grasas en la cocina: moderar su consumo favorece una dieta más equilibrada.
- Mantenerse físicamente activo: realizar ejercicio de manera regular complementa una alimentación saludable.
- Aprovechar mejor los alimentos: planificar las compras y conservar adecuadamente los productos ayuda a disminuir el desperdicio.
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