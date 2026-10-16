Claves para llevar una alimentación más saludable

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Cada 16 de octubre se celebra el Día Mundial de la Alimentación, una fecha que busca crear conciencia sobre el hambre, la malnutrición y la importancia de garantizar el acceso a alimentos saludables. En 2026, la campaña tiene como lema “Innovar hoy para nutrir mañana”, con un llamado a transformar los sistemas alimentarios para proteger la salud de las personas y el medio ambiente.

La conmemoración fue establecida en 1979 y es promovida por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Su propósito es impulsar acciones que contribuyan a reducir el hambre en el mundo, en consonancia con el Objetivo de Desarrollo Sostenible de hambre cero de la Agenda 2030.

El lema de este año destaca la importancia de la innovación para enfrentar los desafíos alimentarios actuales y construir un futuro más sostenible. La propuesta plantea combinar los avances científicos y tecnológicos con los conocimientos tradicionales y la participación de las comunidades.

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¿Por qué es importante mantener una alimentación saludable? Una dieta equilibrada es fundamental para prevenir enfermedades y mejorar la calidad de vida. Sin embargo, el aumento del consumo de productos ultraprocesados, ricos en azúcares, grasas y sal, representa un desafío para la salud pública. Entre los factores que influyen en los hábitos alimentarios se encuentran el crecimiento de las ciudades, la falta de tiempo para cocinar y el sedentarismo. En muchos casos, las comidas rápidas desplazan a las preparaciones caseras y reducen el consumo de frutas, verduras y otros alimentos nutritivos. Estas prácticas pueden favorecer el sobrepeso, la obesidad y otras enfermedades relacionadas con la alimentación. Por eso, el Día Mundial de la Alimentación también invita a reflexionar sobre las decisiones cotidianas que influyen en la salud. Publicidad Una dieta equilibrada es fundamental para prevenir enfermedades y mejorar la calidad de vida.