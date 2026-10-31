 Saltar al contenido
CDN
Estilos de vida
Añadir CDN a Google

¿Cómo bajar de peso antes de diciembre? Consejos para lograrlo

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), una pérdida de entre 0.5 y 1 kilogramo por semana suele ser más sostenible que intentar adelgazar rápidamente.

Noemy Vicioso
¿Cómo bajar de peso antes de diciembre? Consejos para lograrlo
¿Cómo bajar de peso antes de diciembre? Consejos para lograrlo
¿Quieres resumir esta noticia?

Con la llegada de diciembre y sus celebraciones, muchas personas buscan bajar de peso y mejorar sus hábitos alimenticios antes de las fiestas navideñas. Sin embargo, los especialistas recomiendan evitar las dietas extremas y apostar por cambios que permitan perder peso de manera gradual y segura.

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), una pérdida de entre 0.5 y 1 kilogramo por semana suele ser más sostenible que intentar adelgazar rápidamente.

1. Reducir el consumo de azúcar y bebidas azucaradas

Disminuir los refrescos, jugos industrializados, dulces y postres puede ayudar a reducir el consumo de calorías. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda limitar los azúcares libres en la alimentación.

2. Aumentar el consumo de frutas y vegetales

Incluir vegetales, frutas, legumbres y alimentos integrales ayuda a mantener una alimentación variada y equilibrada. También es importante consumir proteínas como huevos, pescado, pollo y habichuelas.

Notas relacionadas

3. Controlar las porciones

No es necesario eliminar por completo el arroz, los víveres o los alimentos favoritos. Una alternativa es moderar las cantidades, evitar repetir porciones y procurar que el plato incluya vegetales y proteínas.

4. Realizar actividad física

Caminar, bailar, montar bicicleta o nadar son algunas opciones para mantenerse activo. Los CDC recomiendan que los adultos realicen al menos 150 minutos de actividad física moderada a la semana, además de ejercicios de fortalecimiento muscular dos días por semana.

5. Dormir bien y mantener una rutina

El descanso y el manejo del estrés también forman parte de un estilo de vida saludable. Los CDC incluyen ambos aspectos entre los factores que contribuyen al control del peso.

Evita las soluciones rápidas

Los expertos advierten que las dietas restrictivas y las promesas de perder muchos kilos en pocos días pueden ser difíciles de mantener y provocar deficiencias nutricionales. Lo recomendable es establecer objetivos realistas y consultar con un profesional de la salud antes de iniciar un plan de pérdida de peso.

Te puede interesar

  1. República DominicanaSalud coordina acciones para reducir la mortalidad materna, infantil y neonatal
  2. Entretenimiento«Brito» regresa al Teatro Nacional en diciembre
  3. República DominicanaWellington Arnaud promete bajar la luz y construir 15 presas si llega al poder
  4. Estilos de vidaLos signos zodiacales más calientes: ¿cuáles viven más la pasión?
  5. Estilos de vidaResultados Leidsa: Números ganadores 05 de noviembre 2026
Recibe las noticias más importantes en tu correoSuscríbete a nuestro newsletter y mantente informado.

Leer términos y condiciones · Políticas de privacidad
ETIQUETAS:SaludBajar de pesosaludable
Comparte esta noticia:

ÚLTIMAS NOTICIAS