¿Cómo bajar de peso antes de diciembre? Consejos para lograrlo

Con la llegada de diciembre y sus celebraciones, muchas personas buscan bajar de peso y mejorar sus hábitos alimenticios antes de las fiestas navideñas. Sin embargo, los especialistas recomiendan evitar las dietas extremas y apostar por cambios que permitan perder peso de manera gradual y segura.

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), una pérdida de entre 0.5 y 1 kilogramo por semana suele ser más sostenible que intentar adelgazar rápidamente.

1. Reducir el consumo de azúcar y bebidas azucaradas

Disminuir los refrescos, jugos industrializados, dulces y postres puede ayudar a reducir el consumo de calorías. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda limitar los azúcares libres en la alimentación.

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2. Aumentar el consumo de frutas y vegetales

Incluir vegetales, frutas, legumbres y alimentos integrales ayuda a mantener una alimentación variada y equilibrada. También es importante consumir proteínas como huevos, pescado, pollo y habichuelas.