¿Cómo bajar de peso antes de diciembre? Consejos para lograrlo

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Con la llegada de diciembre y sus celebraciones, muchas personas buscan bajar de peso y mejorar sus hábitos alimenticios antes de las fiestas navideñas. Sin embargo, los especialistas recomiendan evitar las dietas extremas y apostar por cambios que permitan perder peso de manera gradual y segura.
De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), una pérdida de entre 0.5 y 1 kilogramo por semana suele ser más sostenible que intentar adelgazar rápidamente.
1. Reducir el consumo de azúcar y bebidas azucaradas
Disminuir los refrescos, jugos industrializados, dulces y postres puede ayudar a reducir el consumo de calorías. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda limitar los azúcares libres en la alimentación.
2. Aumentar el consumo de frutas y vegetales
Incluir vegetales, frutas, legumbres y alimentos integrales ayuda a mantener una alimentación variada y equilibrada. También es importante consumir proteínas como huevos, pescado, pollo y habichuelas.
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3. Controlar las porciones
No es necesario eliminar por completo el arroz, los víveres o los alimentos favoritos. Una alternativa es moderar las cantidades, evitar repetir porciones y procurar que el plato incluya vegetales y proteínas.
4. Realizar actividad física
Caminar, bailar, montar bicicleta o nadar son algunas opciones para mantenerse activo. Los CDC recomiendan que los adultos realicen al menos 150 minutos de actividad física moderada a la semana, además de ejercicios de fortalecimiento muscular dos días por semana.
5. Dormir bien y mantener una rutina
El descanso y el manejo del estrés también forman parte de un estilo de vida saludable. Los CDC incluyen ambos aspectos entre los factores que contribuyen al control del peso.
Evita las soluciones rápidas
Los expertos advierten que las dietas restrictivas y las promesas de perder muchos kilos en pocos días pueden ser difíciles de mantener y provocar deficiencias nutricionales. Lo recomendable es establecer objetivos realistas y consultar con un profesional de la salud antes de iniciar un plan de pérdida de peso.
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