7 trucos para reducir el consumo eléctrico

¿Cómo ahorrar energía eléctrica en casa?

1. Aprovecha la luz natural durante el día

Una de las formas más fáciles de ahorrar energía es aprovechar la iluminación natural. Durante el día, abre las cortinas y las ventanas para permitir la entrada de luz, siempre que las condiciones de seguridad y el calor lo permitan.

Organizar los espacios de trabajo y estudio cerca de las ventanas también ayuda a reducir la necesidad de encender bombillas.

2. Controla el uso del aire acondicionado

En República Dominicana, el aire acondicionado puede representar una parte importante del consumo eléctrico de una vivienda, especialmente durante los días más calurosos.

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Para utilizarlo de manera eficiente, procura mantener una temperatura moderada y evita enfriar habitaciones vacías.

También puedes cerrar puertas y ventanas mientras el equipo está encendido para impedir que escape el aire frío. Limpiar los filtros con regularidad y dar mantenimiento al aparato ayuda a conservar su eficiencia.

Cuando el clima lo permita, utiliza abanicos o aprovecha la ventilación natural como alternativa.

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3. Desconecta cargadores y aparatos que no utilizas

Algunos equipos siguen consumiendo electricidad cuando permanecen conectados, aunque estén apagados o en modo de espera.

Por eso, conviene desconectar cargadores, televisores y otros dispositivos cuando no se estén utilizando, siempre que sea seguro hacerlo.

También puedes utilizar regletas con interruptor para apagar varios equipos al mismo tiempo. Esta medida facilita el control del consumo y evita dejar aparatos conectados innecesariamente.

No desconectes equipos que necesiten funcionar continuamente, como los dispositivos médicos o los sistemas de seguridad.

4. Cambia las bombillas por opciones de bajo consumo

Sustituir las bombillas tradicionales por luces LED es otra medida que puede ayudar a reducir el gasto eléctrico.

Las bombillas LED consumen menos energía que las incandescentes y suelen tener una vida útil más larga.

Además del cambio de iluminación, recuerda apagar las luces al salir de una habitación. Aunque parezca una acción pequeña, repetirla todos los días ayuda a evitar consumos innecesarios.

5. Utiliza los electrodomésticos de manera eficiente

La forma en que utilizas los electrodomésticos también influye en el consumo de electricidad.

En el caso de la lavadora, procura aprovechar su capacidad y evitar ciclos con pocas prendas, siempre que el tipo de ropa lo permita.

Con la nevera, evita abrir la puerta constantemente y revisa que cierre correctamente. También es importante mantenerla en buen estado y ajustar la temperatura según las recomendaciones del fabricante.

En cuanto a la cocina, planifica la preparación de los alimentos para aprovechar mejor el tiempo de uso de los equipos eléctricos.

6. Evita utilizar el microondas para descongelar alimentos cuando no sea necesario

Si tienes tiempo para planificar las comidas, puedes descongelar los alimentos dentro de la nevera, en lugar de utilizar el microondas.

Este método requiere anticipación, pero permite organizar mejor la preparación de los alimentos.

No obstante, evita descongelarlos durante mucho tiempo a temperatura ambiente, ya que esto puede favorecer la proliferación de bacterias. Para mantener la seguridad alimentaria, es preferible utilizar la nevera o las funciones de descongelación del microondas siguiendo las instrucciones del fabricante.

7. Revisa tus hábitos para reducir el gasto eléctrico

Ahorrar energía también implica identificar cuáles actividades generan un mayor consumo en casa.

Puedes comenzar por revisar la factura eléctrica y comparar el consumo de diferentes períodos. Así tendrás una idea de si tus hábitos están ayudando a reducir el gasto.

También conviene aprovechar los ciclos de lavado adecuados, apagar los equipos que no se utilizan y evitar mantener luces encendidas en espacios vacíos.

Si vas a comprar un electrodoméstico nuevo, compara su eficiencia energética y el consumo indicado por el fabricante antes de elegirlo.