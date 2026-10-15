¡Arranca la Navidad en RD! Cima Sabor Navideño comienza este 15 de octubre

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La tradicional fiesta radial de Cima 100.5 FM vuelve con merengues navideños, aguinaldos y canciones que marcan el inicio de la temporada festiva para miles de dominicanos.
Aunque faltan semanas para diciembre, la Navidad comienza a sentirse en República Dominicana desde octubre. Este jueves 15 de octubre regresa Cima Sabor Navideño, el emblemático espacio radial que acompaña la temporada con los merengues más populares de estas fiestas.
La tradición, que cada año despierta el entusiasmo de los amantes de la música navideña, se transmite por Cima 100.5 FM. Su programación reúne canciones que evocan las celebraciones familiares, los encuentros entre amigos y las fiestas características de esta época.
«Oficial, la tradición navideña arranca. Desde este momento y hasta que usted quiera por Radio Cima», anunció la emisora en una publicación de sus redes sociales, acompañada por el popular merengue Trulla navideña, interpretado por el Conjunto Quisqueya.
Cima Sabor Navideño, una tradición desde 1982
Cima Sabor Navideño forma parte de las tradiciones radiales dominicanas desde el 15 de octubre de 1982, cuando fue creado por el radiodifusor Roberto Vargas Mejía.
Desde entonces, el espacio se ha convertido en una referencia musical para quienes comienzan a celebrar la Navidad antes de diciembre. Su temporada suele extenderse hasta los primeros días de enero.
La voz del locutor y animador Yoryi Castillo también está asociada con el anuncio de la llegada de esta época festiva, que muchos dominicanos identifican con los primeros acordes de los merengues navideños.
Notas relacionadas
Los merengues que anuncian la Navidad dominicana
La programación de Cima Sabor Navideño incluye merengues clásicos, aguinaldos y canciones tradicionales interpretadas por figuras destacadas de la música dominicana.
Entre los artistas que forman parte de este repertorio se encuentran el Conjunto Quisqueya, Fernando Villalona, Milly Quezada y Johnny Ventura.
Estas canciones acompañan las reuniones familiares, las fiestas de Navidad y las celebraciones de fin de año, mientras en muchos hogares comienzan a instalarse los árboles y las decoraciones navideñas.
¿Dónde escuchar Cima Sabor Navideño?
Los seguidores pueden disfrutar de esta tradición a través de la frecuencia 100.5 FM y de los canales digitales de la emisora.
También está disponible contenido en línea mediante Cima 100 Digital en YouTube y las redes sociales oficiales de Cima 100.