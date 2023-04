Raro eclipse solar híbrido ocurrirá esta semana

El próximo 20 de abril se producirá uno de los fenómenos astronómicos más inusuales que se pueden observar desde la Tierra. Se trata de un raro eclipse solar híbrido, que ocurre aproximadamente una vez cada década.

Los eclipses solares se producen cuando la Luna pasa entre el Sol y la Tierra, proyectando una sombra sobre nuestro planeta que bloquea total o parcialmente la luz del astro rey. Dependiendo de cómo se alineen los cuerpos celestes, se producen distintos tipos de eclipses: totales, parciales, anulares e híbridos.

Hybrid Solar Eclipse to be visible from Western Australia, East Timor, and parts of Indonesia.https://t.co/ozl72dTwBV pic.twitter.com/s1wOtEJ23M