¿Quiénes llegaron primero a América, los vikingos o los españoles?

Los vikingos llegaron a América casi cinco siglos antes que los españoles, según evidencias arqueológicas que confirman la presencia de exploradores nórdicos en el territorio que hoy ocupa Canadá alrededor del año 1000.

Los restos de un asentamiento vikingo en L’Anse aux Meadows, ubicado en la isla de Terranova, constituyen la evidencia más antigua conocida de presencia europea en América del Norte. El lugar conserva estructuras construidas con madera y césped, similares a las utilizadas por los nórdicos en Groenlandia e Islandia.

Una investigación publicada en 2021 en la revista científica Nature estableció que los vikingos trabajaban madera en ese asentamiento en el año 1021, gracias al análisis de los anillos de los árboles y a la identificación de señales de una tormenta solar ocurrida décadas antes.

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Leif Erikson y los viajes vikingos

Las sagas nórdicas relatan las expediciones de exploradores como Leif Erikson, quienes cruzaron el Atlántico desde Islandia y Groenlandia en busca de nuevas tierras. Los relatos históricos vinculan esos viajes con un territorio conocido como Vinland.

Aunque no se conoce con exactitud la fecha de la primera llegada de los vikingos, los hallazgos de Terranova demuestran que estuvieron en América varios siglos antes de los viajes de Cristóbal Colón.