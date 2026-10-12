¿Quiénes llegaron primero a América, los vikingos o los españoles?

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Los vikingos llegaron a América casi cinco siglos antes que los españoles, según evidencias arqueológicas que confirman la presencia de exploradores nórdicos en el territorio que hoy ocupa Canadá alrededor del año 1000.
Los restos de un asentamiento vikingo en L’Anse aux Meadows, ubicado en la isla de Terranova, constituyen la evidencia más antigua conocida de presencia europea en América del Norte. El lugar conserva estructuras construidas con madera y césped, similares a las utilizadas por los nórdicos en Groenlandia e Islandia.
Una investigación publicada en 2021 en la revista científica Nature estableció que los vikingos trabajaban madera en ese asentamiento en el año 1021, gracias al análisis de los anillos de los árboles y a la identificación de señales de una tormenta solar ocurrida décadas antes.
Leif Erikson y los viajes vikingos
Las sagas nórdicas relatan las expediciones de exploradores como Leif Erikson, quienes cruzaron el Atlántico desde Islandia y Groenlandia en busca de nuevas tierras. Los relatos históricos vinculan esos viajes con un territorio conocido como Vinland.
Aunque no se conoce con exactitud la fecha de la primera llegada de los vikingos, los hallazgos de Terranova demuestran que estuvieron en América varios siglos antes de los viajes de Cristóbal Colón.
- Si te gusta el anime, Vinland Saga narra esta travesía y una vida sumida en la guerra en la era vikinga.
Notas relacionadas
Colón llegó al Caribe en 1492
Cristóbal Colón llegó al Caribe el 12 de octubre de 1492, durante una expedición patrocinada por los Reyes Católicos de España. El navegante buscaba una ruta marítima hacia Asia, pero su viaje abrió una etapa de contactos permanentes entre Europa y América y de posterior colonización europea.
|Fecha
|Acontecimiento
|Miles de años antes de 1000
|Los pueblos indígenas ya habitaban América.
|Alrededor del año 1000
|Exploradores vikingos llegan a Terranova, en el actual Canadá.
|1021
|Una investigación científica confirma actividad vikinga en América en ese año.
|12 de octubre de 1492
|Cristóbal Colón llega al Caribe, iniciando una etapa de contacto sostenido con Europa.
Fuentes: UNESCO y revista científica Nature.
A diferencia de las expediciones vikingas, que dejaron evidencias de un asentamiento limitado en América del Norte, los viajes de Colón dieron paso a un proceso de expansión colonial europea que transformó profundamente la historia del continente.
Los pueblos indígenas llegaron mucho antes
Sin embargo, afirmar que los vikingos o los españoles descubrieron América por primera vez sería inexacto. Los pueblos indígenas habitaban el continente desde miles de años antes de la llegada de los europeos.
Por tanto, la diferencia histórica es clara: los pueblos indígenas fueron los primeros habitantes de América; los vikingos fueron los primeros europeos cuya presencia en América del Norte está confirmada arqueológicamente; y la llegada de Colón en 1492 marcó el inicio de una nueva etapa de expansión europea en el continente.
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