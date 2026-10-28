Chef Tita recibe reconocimiento internacional y lleva a Aguají a la cima

La chef dominicana Inés Páez Nin, conocida como Chef Tita, conquistó dos importantes reconocimientos internacionales durante la primera Gala de Fine Dining Table, celebrada en El Salvador. Su restaurante Aguají by Chef Tita recibió Tres Fuegos, la máxima distinción de Los Fuegos 2026, mientras que ella fue homenajeada por su trayectoria y aportes a la gastronomía dominicana.

La ceremonia se realizó en el Palacio Nacional de El Salvador, con el respaldo del Gobierno del presidente Nayib Bukele. La premiación reconoció a 508 establecimientos y experiencias gastronómicas de 16 países de Latinoamérica, España y Estados Unidos.

Aguají fue el restaurante representante de República Dominicana que obtuvo Tres Fuegos, una categoría reservada para propuestas culinarias que destacan por su excelencia y capacidad de dejar un legado.

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Chef Tita recibe reconocimiento por su trayectoria

Durante la gala, Chef Tita también recibió una distinción especial por sus más de dos décadas dedicadas a rescatar recetas ancestrales, promover productos locales y preservar el patrimonio culinario dominicano.

A través de sus restaurantes y de la Fundación IMA, la chef impulsa iniciativas que vinculan la alta cocina con agricultores, pescadores, artesanos y comunidades rurales, creando oportunidades de desarrollo.

“Seguimos abriendo caminos para la gastronomía de la República Dominicana, y eso me llena de mucho orgullo”, expresó la chef al valorar estos reconocimientos.

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Aguají comparte distinción con restaurantes internacionales

La categoría Tres Fuegos también se le otorgó a reconocidos restaurantes internacionales como Central y Maido, de Perú; Boragó, de Chile; Don Julio, de Argentina, y Leo, de Colombia.

Fine Dining Table evalúa aspectos como la calidad de la cocina, la hospitalidad, el servicio, la identidad, el ambiente y la consistencia de la experiencia gastronómica. El proceso incluye un comité internacional de expertos y evaluadores anónimos.