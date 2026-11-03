CAYE 2026, todo lo que debes saber sobre el festival de Ciudad Nueva

¿Te imaginas recorrer un barrio y encontrar música en vivo, exposiciones de arte, propuestas gastronómicas, diseño y distintas expresiones culturales en sus calles? Esa es la experiencia que propone CAYE (Creatividad, Arte y Entretenimiento), un festival que regresa este 7 y 8 de noviembre para convertir a Ciudad Nueva en un gran escenario creativo. Durante dos días, este sector de Santo Domingo recibirá una programación gratuita y abierta a todo público, pensada para disfrutar del talento dominicano desde diferentes manifestaciones artísticas.

Pero ¿qué es exactamente CAYE? Más que un festival convencional, se trata de una iniciativa que busca acercar el arte y la cultura a las personas a través de espacios públicos. Su propuesta integra música, artes visuales, intervenciones urbanas, gastronomía, moda, diseño, tecnología y actividades formativas, invitando a los visitantes a recorrer el barrio y descubrir lo que sucede en sus calles. La idea es que cada espacio forme parte de la experiencia y que la creatividad se convierta en el punto de encuentro entre artistas, emprendedores, residentes y visitantes.

Una experiencia que va más allá de la música

Uno de los atractivos de CAYE es precisamente la diversidad de su propuesta. Quienes asistan podrán encontrar distintas expresiones artísticas, descubrir emprendimientos, disfrutar de alternativas gastronómicas y participar en actividades que conectan el entretenimiento con la cultura. La programación también contempla una zona infantil con juegos, talleres y experiencias creativas, por lo que el festival busca convertirse en un plan para compartir en familia.

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