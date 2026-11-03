 Saltar al contenido
CDN
Estilos de vida
Añadir CDN a Google

CAYE 2026, todo lo que debes saber sobre el festival de Ciudad Nueva

¿Te imaginas recorrer un barrio y encontrar música en vivo, exposiciones de arte, propuestas gastronómicas, diseño y distintas expresiones culturales en sus calles? Esa es la experiencia que propone CAYE (Creatividad, Arte y Entretenimiento), un festival que regresa este 7 y 8 de noviembre para convertir a Ciudad Nueva en un gran escenario creativo. Durante […]

Citlaly Hernández
CAYE
CAYE 2025
¿Quieres resumir esta noticia?

¿Te imaginas recorrer un barrio y encontrar música en vivo, exposiciones de arte, propuestas gastronómicas, diseño y distintas expresiones culturales en sus calles? Esa es la experiencia que propone CAYE (Creatividad, Arte y Entretenimiento), un festival que regresa este 7 y 8 de noviembre para convertir a Ciudad Nueva en un gran escenario creativo. Durante dos días, este sector de Santo Domingo recibirá una programación gratuita y abierta a todo público, pensada para disfrutar del talento dominicano desde diferentes manifestaciones artísticas.

Pero ¿qué es exactamente CAYE? Más que un festival convencional, se trata de una iniciativa que busca acercar el arte y la cultura a las personas a través de espacios públicos. Su propuesta integra música, artes visuales, intervenciones urbanas, gastronomía, moda, diseño, tecnología y actividades formativas, invitando a los visitantes a recorrer el barrio y descubrir lo que sucede en sus calles. La idea es que cada espacio forme parte de la experiencia y que la creatividad se convierta en el punto de encuentro entre artistas, emprendedores, residentes y visitantes.

Una experiencia que va más allá de la música

Uno de los atractivos de CAYE es precisamente la diversidad de su propuesta. Quienes asistan podrán encontrar distintas expresiones artísticas, descubrir emprendimientos, disfrutar de alternativas gastronómicas y participar en actividades que conectan el entretenimiento con la cultura. La programación también contempla una zona infantil con juegos, talleres y experiencias creativas, por lo que el festival busca convertirse en un plan para compartir en familia.

Caye
Una de las presentaciones de la edición 2025

Notas relacionadas

Ciudad Nueva como protagonista

La elección de este sector tampoco es casual. CAYE nace con la intención de impulsar a Ciudad Nueva como el primer Distrito Creativo de Santo Domingo, aprovechando su historia, patrimonio arquitectónico y riqueza cultural. Detrás de esta iniciativa se encuentran Venus Patricia Díaz y Omar García, conocido como Angurria, quienes apuestan por integrar la creatividad a la vida cotidiana de la comunidad y generar oportunidades para los negocios y talentos locales.

El proyecto ha ido consolidando su convocatoria desde su primera edición en 2024. Entre sus dos encuentros anteriores reunió a más de 25,000 asistentes y generó millones de pesos en ventas para vendedores y establecimientos participantes, cifras que reflejan el potencial de conectar las actividades culturales con el movimiento económico de una comunidad.

Caye
Presentación Caye 2025
Caye
Área de niños

Todo lo que debes saber

La tercera edición de CAYE se celebrará el sábado 7 y domingo 8 de noviembre, de 3:00 de la tarde a 11:00 de la noche, en Ciudad Nueva. La entrada es gratuita (solo debes registrarte) y contará con actividades al aire libre, una zona infantil y acceso pet friendly. 

Así que, si buscas un plan diferente para el fin de semana, esta puede ser una oportunidad para descubrir el talento local, disfrutar de distintas expresiones culturales y recorrer uno de los sectores históricos de Santo Domingo desde otra perspectiva.

Te puede interesar

  1. República DominicanaADEINAPE presenta su nueva directiva para el período 2026-2028
  2. Estilos de vidaResultados Leidsa: Números ganadores 05 de noviembre 2026
  3. Estilos de vidaResultados Leidsa: Números ganadores 03 de noviembre 2026
  4. NoticiasResultados Leidsa: Números ganadores 08 de noviembre 2026
  5. EvergreenResultados Leidsa: Números ganadores 07 de noviembre 2026
Recibe las noticias más importantes en tu correoSuscríbete a nuestro newsletter y mantente informado.

Leer términos y condiciones · Políticas de privacidad
ETIQUETAS:Ciudad NuevaCulturamusicaCAYE
Comparte esta noticia:

ÚLTIMAS NOTICIAS