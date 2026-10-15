Casa del Cordón invita a descubrir el paisaje en la obra de Mario Grullón

Santo Domingo, RD. – El Centro Cultural Taíno Casa del Cordón, iniciativa del Banco Popular Dominicano, realizará el próximo sábado 17 de octubre, a las 11:00 de la mañana, el conversatorio “El paisaje en la obra de Mario Grullón”, un encuentro dedicado a la vida, trayectoria y legado de uno de los más destacados representantes del costumbrismo y la pintura paisajística dominicana

La actividad, gratuita y abierta al público, tiene el formato de obras comentadas. También cuenta con la participación de Francisco (Pepe) Grullón e Iris de Mondesert Grullón, familiares del artista. Además de reconocidos profesionales vinculados a las artes visuales y la gestión cultural. Ellos compartirán una mirada íntima y especializada sobre la obra y la personalidad del reconocido pintor.

A través de esta conversación, los invitados compartirán reflexiones sobre la vida y obra de Mario Grullón, así como sobre los temas que distinguieron su producción artística. La misma caracterizada por una mirada sensible a los paisajes, las costumbres y los personajes que forman parte de la identidad dominicana.

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Un artista que retrató la identidad dominicana

Considerado una de las figuras más representativas de la llamada Escuela de Santiago, Mario Grullón desarrolló una obra profundamente vinculada al territorio. También a las expresiones culturales e identitarias dominicanas.

Discípulo de Yoryi Morel y formado en la Escuela Nacional de Bellas Artes, construyó un lenguaje propio en el que el paisaje cibaeño convive con figuras estilizadas y personajes populares. También lavanderas, aguateras, marchantas y trabajadores—, convirtiendo sus pinturas en una valiosa memoria visual de los oficios, costumbres y formas de vida del siglo XX. Su producción incorporó además una significativa presencia de figuras y referencias afroantillanas, ampliando la representación de la diversidad cultural dominicana.