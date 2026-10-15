Casa del Cordón invita a descubrir el paisaje en la obra de Mario Grullón

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Santo Domingo, RD. – El Centro Cultural Taíno Casa del Cordón, iniciativa del Banco Popular Dominicano, realizará el próximo sábado 17 de octubre, a las 11:00 de la mañana, el conversatorio “El paisaje en la obra de Mario Grullón”, un encuentro dedicado a la vida, trayectoria y legado de uno de los más destacados representantes del costumbrismo y la pintura paisajística dominicana
La actividad, gratuita y abierta al público, tiene el formato de obras comentadas. También cuenta con la participación de Francisco (Pepe) Grullón e Iris de Mondesert Grullón, familiares del artista. Además de reconocidos profesionales vinculados a las artes visuales y la gestión cultural. Ellos compartirán una mirada íntima y especializada sobre la obra y la personalidad del reconocido pintor.
A través de esta conversación, los invitados compartirán reflexiones sobre la vida y obra de Mario Grullón, así como sobre los temas que distinguieron su producción artística. La misma caracterizada por una mirada sensible a los paisajes, las costumbres y los personajes que forman parte de la identidad dominicana.
Un artista que retrató la identidad dominicana
Considerado una de las figuras más representativas de la llamada Escuela de Santiago, Mario Grullón desarrolló una obra profundamente vinculada al territorio. También a las expresiones culturales e identitarias dominicanas.
Discípulo de Yoryi Morel y formado en la Escuela Nacional de Bellas Artes, construyó un lenguaje propio en el que el paisaje cibaeño convive con figuras estilizadas y personajes populares. También lavanderas, aguateras, marchantas y trabajadores—, convirtiendo sus pinturas en una valiosa memoria visual de los oficios, costumbres y formas de vida del siglo XX. Su producción incorporó además una significativa presencia de figuras y referencias afroantillanas, ampliando la representación de la diversidad cultural dominicana.
Notas relacionadas
Su relevancia trascendió la creación artística. Participó en cuatro Bienales Nacionales entre 1948 y 1956 y desarrolló una sostenida labor docente en Santiago de los Caballeros, donde contribuyó a la formación de nuevas generaciones de artistas. Esta doble condición de creador y maestro permite acercarse hoy a sus cuadros no solo por sus cualidades plásticas, sino como testimonios de una época y de una sociedad en transformación.
La visita comentada invita precisamente a descubrir esas múltiples capas de su obra. También a reconocer, detrás de paisajes y escenas cotidianas, una parte significativa de la memoria cultural dominicana.
Una mirada al paisaje dominicano
Esta conversación sobre la obra de Mario Grullón forma parte de la programación cultural asociada a la exposición “Narrativas dominicanas del paisaje natural y cultural. Colección Banco Popular Dominicano”, curada por la historiadora y crítica de arte Myrna Guerrero Villalona.
La muestra reúne obras de 18 destacados artistas dominicanos de distintas generaciones, cuyas piezas ofrecen diversas interpretaciones del paisaje. También la memoria, las costumbres y la identidad nacional. Entre ellas, figuran dos obras de Mario Grullón tituladas “Flamboyán y casitas II”, y “Paisaje IV”, ambas de 1984 e incorporadas a esta selección por su aporte a la representación del entorno natural y cultural dominicano.
Asimismo, los visitantes podrán recorrer la exposición temporal, disponible en la sala de exposiciones temporales del Centro Cultural Taíno Casa del Cordón, de martes a domingo, de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde.
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