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Santo Domingo, RD.– La Caja de Ahorros para Obreros y Monte de Piedad, a través de su programa Impulso Colonial, convoca a los comerciantes y propietarios de micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES).

Especialmente de la Ciudad Colonial a participar en una jornada de capacitación tributaria que iniciará el próximo miércoles 18 de noviembre, en colaboración con la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

Esta jornada busca ampliar los conocimientos de los comerciantes en materia tributaria, facilitándoles herramientas prácticas para una mejor gestión de sus negocios y el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

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Durante los encuentros se abordarán temas relacionados con el Registro Nacional de Contribuyentes (RNC), facturación electrónica, comprobantes fiscales, ITBIS, impuesto sobre la renta y herramientas digitales de la DGII.

Fechas y sede

Fechas: 18, 19, 23, 26 y 30 de noviembre.

Horario: 9:00 de la mañana a 12:00 del mediodía.

Lugar: Salón Joaquín Toledo de la sede de Monte de Piedad.

Dirección: Calle Mercedes número 105, Ciudad Colonial.

Información para participar

Los interesados en participar pueden solicitar información a través del teléfono 809-682-8832, extensiones 246 y 254.

Con estas acciones, Monte de Piedad continúa avanzando en los objetivos de Impulso Colonial, programa que contempla beneficiar a 400 MIPYMES mediante financiamiento, capacitación y acompañamiento para la formalización, contribuyendo al desarrollo económico y al fortalecimiento del tejido empresarial de la Ciudad Colonial.

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Acceso al financiamiento

La Caja de Ahorros para Obreros y Monte de Piedad anunció “Impulso Colonial”, un programa dirigido a fortalecer 400 micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) de la Ciudad Colonial, mediante acceso al financiamiento, capacitación y acompañamiento para la formalización empresarial y la protección social de los trabajadores.

La propuesta contempla una tasa de interés preferencial del 8 % anual sobre saldo insoluto para el financiamiento de 250 negocios, sujeta a las validaciones y aprobaciones correspondientes.

Asimismo, establece metas de capacitación para 350 empresarios y acompañamiento para la formalización de 200 establecimientos.

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La iniciativa busca contribuir al crecimiento de los pequeños negocios, ampliar sus oportunidades de desarrollo y promover mejores condiciones para quienes generan empleos y dinamizan la actividad comercial de la Ciudad Colonial, un espacio de alto valor histórico, cultural y turístico para la República Dominicana.