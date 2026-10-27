Más de 400 mujeres reciben orientación sobre cáncer de mama en SDN

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Más de 400 mujeres participaron en una jornada de orientación sobre la prevención y detección temprana del cáncer de mama en Santo Domingo Norte (SDN), donde especialistas de la salud y sobrevivientes destacaron la importancia de los chequeos médicos y el autocuidado para enfrentar la enfermedad.
La actividad, titulada “Hablemos Nosotras: Por nuestra salud y nuestra vida”, la encabezó la diputada Dulce Rojas, con el apoyo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Durante el encuentro, las asistentes recibieron información sobre las señales de alerta, la autoexploración mamaria y la importancia de acudir a evaluaciones médicas oportunas.
La jornada contó con la participación de la ginecóloga Yesenia Santana y la anestesióloga obstetra Martha Landa, quienes compartieron orientaciones sobre el cuidado de la salud femenina y la necesidad de prestar atención a cualquier cambio en las mamas.
Llaman a detectar la enfermedad a tiempo
Durante su intervención, Santana explicó que el cáncer de mama figura entre los tipos de cáncer más diagnosticados en mujeres a nivel mundial. También insistió en la importancia de identificar la enfermedad en sus primeras etapas y mantener el seguimiento médico.
La especialista advirtió que los diagnósticos también se presentan en mujeres jóvenes, incluso entre los 20 y 30 años. Por ello, exhortó a las participantes a no descuidar su salud y buscar orientación médica de acuerdo con sus necesidades.
Notas relacionadas
Como parte de la actividad, Santana realizó una demostración práctica de autoexploración mamaria junto a una de las asistentes. La ginecóloga explicó cómo examinar las mamas mediante el tacto y reconocer posibles cambios que requieran una evaluación profesional.
Landa, quien preside la Sociedad de Socorro de la Estaca Villa Mella de la Iglesia, también llamó a las mujeres a dedicar tiempo a su bienestar físico y a no postergar sus consultas médicas por atender las necesidades de sus familiares.
“Nosotras nos encargamos de llevar a nuestros hijos al pediatra, al esposo al urólogo, nuestra amiga al ginecólogo, pero ¿cuántas veces hemos pensado en el cuidado nuestro, sin pensar en otro?”, expresó.
La especialista agregó que las mujeres deben priorizar su salud para poder continuar cuidando de sus seres queridos.
Dulce Rojas comparte experiencia familiar
La diputada Dulce Rojas compartió durante el encuentro la experiencia de su madre, quien falleció a causa del cáncer de mama. La legisladora recordó las dificultades que atravesó su familia durante los aproximadamente ocho años transcurridos desde el diagnóstico hasta la muerte de su progenitora.
“Mi madre se tocó; no se descuidaba. Sufrió, pero también sufrimos los que estábamos en su entorno”, manifestó Rojas, quien describió la enfermedad como un “monstruo”.
La congresista de la Fuerza del Pueblo exhortó a las mujeres a acudir a los centros de salud para realizarse evaluaciones y buscar atención médica, incluso cuando enfrenten dificultades económicas.
“Luchemos por la vida, luchemos por nosotras mismas, luchemos por la salud. Visiten el hospital para evaluarse, cojan prestado, vayan a pie si no tienen recursos, pero no dejen de luchar, no dejen que ese monstruo nos quite la vida”, expresó.
Rojas también agradeció a La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días por apoyar la organización de la jornada, realizada como parte de las iniciativas del Mes de la Concientización sobre el Cáncer de Mama.
Sobreviviente comparte su testimonio
Mercedes Coma, sobreviviente de cáncer de mama y miembro de la Iglesia, relató que recibió el diagnóstico hace 21 años, cuando sus dos hijos todavía eran pequeños.
Coma describió aquella etapa como un período difícil para su familia, tanto por las implicaciones emocionales como por los gastos que implicó el tratamiento. Según contó, la detección oportuna y el acceso a radioterapia y quimioterapia fueron fundamentales en su proceso de recuperación.
“No me importó que el cabello se me cayera, solo pensaba en mis hijos, solo me importaban mis hijos y el poder salvar mi vida”, expresó.
Con su testimonio, animó a las asistentes a prestar atención a su salud y acudir a las consultas médicas para detectar cualquier anomalía a tiempo.
Promueven la prevención en la comunidad
En representación del presidente de la Estaca Villa Mella, Edwin Pérez, el segundo consejero de la presidencia, José Luis García, invitó a las participantes a compartir con otras mujeres los conocimientos adquiridos durante la actividad.
García destacó la importancia de promover el autocuidado y los chequeos médicos, así como de aprovechar los espacios comunitarios para difundir información que contribuya a proteger la salud y salvar vidas.
A la jornada también asistieron la diputada Yuderka de la Rosa; la vocera del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en la Cámara de Diputados, Ydenia Doñé; los regidores Alfredo Enrique, conocido como Chein, y Ramón Altagracia, además de líderes comunitarios y religiosos.
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