¿Quieres resumir esta noticia? Resumir Preparando el resumen… Resumen Puntos clave Preguntas frecuentes Contenido generado con inteligencia artificial a partir de esta noticia. Puede contener errores.

La primera brisita y las ganas de estrenar, hasta los pequeños rituales, son señales inequívocas de que la Navidad se acerca. Mientras comienza la cuenta regresiva para Nochebuena, una tradición se ha ganado un lugar especial en nuestra wishlist: los calendarios de Adviento.

Imagínate descubrir una sorpresa de belleza cada día hasta Navidad. Desde maquillaje hasta skincare y productos de autocuidado, seleccionamos cinco ediciones de 2026 que merecen estar en tu radar, todas por menos de US$200.

Calendarios de Adviento

Si eres de las que disfruta probar productos nuevos, esta propuesta de Sephora Collection merece estar en tu lista. Su calendario reúne 24 sorpresas que incluyen maquillaje, skincare y accesorios de belleza, una combinación pensada para descubrir nuevos favoritos mientras llega la Navidad.

Publicidad

Calendario de Adviento 2026 Sephora

Entre sus atractivos está la variedad de productos y formatos, que permite experimentar con diferentes categorías sin tener que invertir en cada artículo por separado. Una alternativa ideal para quienes quieren darle un toque especial a su rutina durante diciembre. Compralo aquí.

2. L’Occitane: un diciembre de pequeños rituales

La firma francesa convierte la cuenta regresiva navideña en una invitación a bajar el ritmo y dedicarte un momento. Su calendario reúne productos emblemáticos para el cuidado de la piel, las manos, el cuerpo y el cabello, con esas texturas y aromas que han convertido a L’Occitane en una de las marcas favoritas del universo beauty.

Calendarios de Adviento en Navidad

Desde sus conocidas cremas de manos hasta productos de ducha y cuidado corporal, cada compartimento propone una nueva oportunidad para consentirte. Es una excelente opción para quienes disfrutan los pequeños lujos de todos los días. Adquiere la tuya.

Publicidad

3. Clarins: el regalo perfecto para las amantes del skincare

Clarins convierte la cuenta regresiva navideña en una experiencia de belleza con 24 sorpresas que reúnen algunos de los productos más emblemáticos de la firma francesa. Su edición combina tratamientos faciales, maquillaje y cuidado corporal, incluyendo cuatro productos en tamaño regular.

Entre sus favoritos encontramos Hydra-Essentiel, Lip Comfort Oil y Wonder Volume Mascara XXL. Una propuesta ideal para quienes quieren descubrir nuevos esenciales y regalarse un pequeño lujo cada día de diciembre.

4. Maybelline New York: para jugar con el maquillaje

Un calendario pensado para quienes disfrutan experimentar frente al espejo. Maybelline New York reúne 12 productos de maquillaje en tamaño regular, entre ellos máscaras de pestañas, labiales, delineadores y otros esenciales para crear looks diferentes.

Publicidad

Su propuesta resulta especialmente atractiva porque combina productos funcionales para el día a día con opciones para elevar el maquillaje de una ocasión especial. Una alternativa accesible para renovar el neceser y descubrir nuevos favoritos sin esperar a que llegue el 25 de diciembre.

5. Ulta Beauty: una sorpresa diferente cada día

Si te encanta descubrir marcas y probar un poco de todo, el calendario de Ulta Beauty puede ser uno de los más interesantes de esta selección. Su edición de 25 días reúne una variedad de productos de belleza de distintas categorías y firmas, desde maquillaje hasta skincare y cuidado personal.

Su atractivo está precisamente en esa diversidad: cada compartimento representa una oportunidad para conocer algo nuevo, encontrar productos que quizás no habías considerado y ampliar tus favoritos. Es una alternativa para quienes prefieren una experiencia multimarca en lugar de concentrarse en una sola firma.