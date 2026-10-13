¿Están obligadas las empresas en República Dominicana a pagar el bono vacacional

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El bono vacacional es un beneficio laboral que suele generar dudas entre los trabajadores, especialmente cuando se acerca el período de vacaciones. Sin embargo, es importante distinguir entre el pago de las vacaciones establecido por ley y un bono adicional que algunas empresas conceden como parte de sus políticas internas.
En República Dominicana, el Código de Trabajo reconoce el derecho de los trabajadores a disfrutar de vacaciones pagadas después de cumplir determinadas condiciones de antigüedad. No obstante, ese derecho no significa que todas las empresas estén obligadas a entregar una bonificación adicional bajo el nombre de bono vacacional.
Notas relacionadas
¿Qué establece el Código de Trabajo?
El artículo 177 del Código de Trabajo dominicano establece que los empleadores deben conceder vacaciones pagadas a los trabajadores que cumplan las condiciones legales. La cantidad de días de salario depende de la antigüedad laboral.
De acuerdo con la disposición vigente consultada:
- De uno a cinco años de servicio: corresponden 14 días laborables de vacaciones con disfrute de salario.
- Cinco años o más de servicio: corresponden 18 días de salario ordinario.
El artículo 181 dispone que el salario correspondiente a las vacaciones debe pagarse el día anterior al inicio del descanso, junto con los salarios que el trabajador haya devengado hasta esa fecha.
¿Qué diferencia existe entre el pago de vacaciones y el bono vacacional?
El pago de vacaciones es un derecho laboral establecido por ley. En cambio, el denominado bono vacacional suele referirse a una suma adicional que algunas empresas entregan a sus empleados para contribuir con sus gastos durante el descanso.
Por tanto, no todas las empresas están obligadas por ley a pagar un bono vacacional adicional. Su exigibilidad dependerá de si existe una disposición aplicable, un convenio, un contrato, una política empresarial vinculante u otra condición que reconozca ese beneficio.
Una empresa puede ofrecerlo como incentivo adicional, pero no debe confundirse con el salario que legalmente corresponde durante las vacaciones.
¿Qué pueden hacer los trabajadores si tienen dudas?
Los empleados que desconozcan las condiciones de sus vacaciones pueden consultar su contrato laboral, el reglamento interno y las políticas de beneficios de la empresa.
También pueden solicitar orientación al Ministerio de Trabajo para verificar si les corresponde algún pago adicional o si el empleador está cumpliendo con las disposiciones laborales.
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