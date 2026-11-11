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Santo Domingo, RD.- La cadena estadounidense Wayback Burgers acaba de abrir en Naco su segundo restaurante en República Dominicana. El nuevo local, ubicado en la avenida Tiradentes, supuso una inversión de más de RD$15 millones de pesos y contribuyó a su vez a la creación de más de 50 empleos directos e indirectos.

Esta apertura representa un nuevo paso en el desarrollo de la marca en el país y forma parte de una estrategia orientada a acercar su propuesta gastronómica a nuevos consumidores y consolidar su presencia en el mercado dominicano desde su llegada en el 2024.

El restaurante en Naco tiene capacidad para un aproximado de 20 personas y abre de lunes a domingo. Ofrece opciones de consumo en el establecimiento, pedidos para llevar y servicio a domicilio a través de plataformas de envío. Este se suma al local de la plaza Los Altos, en la avenida República de Colombia.

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“Naco es una zona donde la gente trabaja, vive y sale a comer el mismo día. Queríamos estar ahí con una hamburguesa hecha al momento y un servicio rápido sin sacrificar calidad. La respuesta de los primeros días nos confirma que el público dominicano conecta con la marca”, afirmó Farhiell Exil, CEO de Wayback Burgers en República Dominicana.

Destacó que esta nueva apertura forma parte de la visión de crecimiento sostenido de la franquicia en el país.

Opciones más solicitadas del menú

Double Bacon, preparada con doble carne de res Angus, cuatro tiras de tocineta crujiente, queso americano, vegetales frescos y pepinillos.

La Bourbon, que combina doble carne Angus, queso cheddar, tocineta, aros de cebolla y una salsa Bourbon de notas dulces y ahumadas

La Cajun, elaborada con doble carne Angus, queso Pepper Jack, tocineta, lechuga, tomate y una cremosa salsa Cajún con un toque especiado.

Es importante destacar que todas las hamburguesas se preparan al momento de pedirlas, con ingredientes importados premium de la más alta calidad.

También resaltan sus malteadas artesanales, entre ellas el sabor destacado de la Cinammon Toast Crunch.

La operación de la marca en República Dominicana está a cargo de la empresa Siwel, SRL, que contempla continuar su expansión en el país con la apertura de nuevos establecimientos.

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Como parte de estos planes, la empresa se encuentra evaluando posibles ubicaciones en Santo Domingo y Santiago