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Santo Domingo, RD.- Durante unos segundos, sí aquellos donde nada más te preocupa ni ocupa, el cerebro experimenta uno de los episodios de mayor complejidad de la respuesta sexual humana.

En el artículo anterior: Diferencias entre orgasmos de hombes y mujeres, explicabamos lo que experimenta cada uno, ahora, en el presente te damos a conocer como se comporta el cerebros durante el climax.

Es que justo durante el orgasmo, diferentes regiones cerebrales se coordinan, produciendo cambios en la actividad neuronal y liberando sustancias químicas relacionadas con el placer, las emociones y la sensación de bienestar.

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De allí el dicho popular de que “durante el orgasmo se pierde la cabeza”.

Sin embargo, la ciencia lo explica como una realidad mucho más interesante: el cerebro no deja de funcionar, sino que reorganiza temporalmente su actividad, modificando la manera en que procesa las sensaciones, las emociones y el entorno.

Qué revelan los estudios de neuroimagen

Investigadores de la Universidad de Groningen, en Países Bajos, estudiaron mediante técnicas de neuroimagen qué sucedía en el cerebro durante la respuesta sexual.

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Uno de sus trabajos, publicado en la revista European Journal of Neuroscience, encontró una disminución del flujo sanguíneo en determinadas regiones de la corteza cerebral durante el orgasmo femenino, especialmente en áreas relacionadas con el control y la evaluación de la conducta. Entonces no es cierto que se pierda la cabeza.

Entre las regiones estudiadas figuraba la corteza orbitofrontal, vinculada con la toma de decisiones, el control de los impulsos y la valoración de las experiencias.

Entonces concluyeron que su menor actividad podía estar relacionada con una reducción temporal de las inhibiciones durante el orgasmo.

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En el caso de los hombres otro estudió concluyó que experimentaban una disminución de la actividad de la amígdala derecha durante la estimulación sexual.

Otro estudio determinó que, en los hombres, durante el orgasmo disminuye la actividad de la amígdala derecha, estructura cerebral que participa en el procesamiento de las emociones y en la detección de posibles amenazas o peligro.

Sin embargo, en un estudio más reciente en mujeres, publicado en 2017 en la revista The Journal of Sexual Medicine, investigadores estadounidenses determinaron que la actividad cerebral aumentaba progresivamente durante la estimulación sexual, alcanzando su punto máximo durante el orgasmo y posteriormente disminuía.

No encontraron evidencias de que las regiones cerebrales estudiadas se desactivaran durante ese momento.

Lo cierto es que la ciencia todavía intenta comprender con mayor precisión cómo se organiza la actividad cerebral durante las distintas fases de la respuesta sexual.

Placer, química y respuesta corporal

Lo que sí muestran las investigaciones es la participación de un amplio circuito cerebral relacionado con el placer y la recompensa.

En este proceso intervienen estructuras como el núcleo accumbens, el área tegmental ventral y otras regiones que participan en la motivación, el aprendizaje y la experiencia de satisfacción.

De igual forma, la dopamina, un neurotransmisor fundamental para la motivación y el sistema de recompensa, también participa en la respuesta sexual.

Su actividad está relacionado con el deseo, la anticipación del placer y los mecanismos cerebrales que hacen que determinadas experiencias resulten gratificantes.

Durante el orgasmo también se producen cambios neuroquímicos y hormonales. Entre ellos destaca la liberación de oxitocina, relacionada con los vínculos afectivos y diversas respuestas fisiológicas, así como el aumento de prolactina, una hormona que se ha asociado con la sensación de saciedad sexual y el período de recuperación posterior.

De igual forma, las endorfinas, sustancias producidas por el organismo que participan en la regulación del dolor y el bienestar, forman parte de los mecanismos neuroquímicos relacionados con el placer.

No obstante, todavía se investiga cuánto contribuye cada una de estas sustancias a la experiencia subjetiva del orgasmo.

La coordinación de las respuestas físicas

El cerebro también coordina respuestas físicas involuntarias. Durante el clímax pueden producirse contracciones rítmicas de los músculos del suelo pélvico, cambios en la frecuencia cardíaca y respiratoria, y modificaciones de la tensión muscular.

Estas respuestas involucran circuitos nerviosos que conectan el cerebro con la médula espinal y el resto del organismo.

Aunque existen diferencias individuales en la intensidad, duración y percepción del orgasmo, los mecanismos cerebrales fundamentales involucran redes relacionadas con las sensaciones, las emociones, el movimiento y la recompensa, independientemente del sexo.

Los especialistas advierten que todavía quedan preguntas por responder. Lo que parece claro es que el orgasmo no es solamente una reacción física: constituye un fenómeno neurobiológico complejo en el que el cerebro integra sensaciones, emociones, actividad hormonal y respuestas corporales en una experiencia de placer.