Lo que dice la ciencia sobre tu baño de todos los días

Santo Domingo, RD.-Bañarse todos los días forma parte de la rutina de higiene de millones de personas en el mundo, especialmente en Amérca Latina.

Sin embargo, la frecuencia del baño, la temperatura del agua y el uso de determinados productos pueden influir en la salud de la piel, según advierten especialistas en dermatología.

A pesar de que, el baño diario ayuda a eliminar el sudor, la suciedad y los residuos acumulados durante el día, las duchas prolongadas, el uso de agua muy caliente y los jabones agresivos eliminar las grasas naturales que protegen la superficie cutánea.

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Estudios cientificos respaldan estos resultados

Investigadores publicaron en Archives of Dermatological Research una revisión de 13 estudios prospectivos para evaluar si bañarse o ducharse diariamente empeora la dermatitis atópica y determinaron que el baño constante, puede provocar resequedad, irritación, picazón y una mayor sensación de tirantez, especialmente en personas con piel sensible o con afecciones como el eccema.

Otro estudio publicado por la Universida de Harvard determinó que el bañarse demasiado puede dañar la salud de la piel, ya que esa funciona como un ecosistema vivo lleno de bacterias buenas que actúan como un escudo protector contra infecciones externas.

Sin embargo, cuando te bañas diario especialmente con agua caliente arrasa con las grasas naturales y los lípidos que mantienen la piel hidratada y protegida.

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Reafirman que los jabones rompen el Ph del cuerpo por lo que ante la falta de esas defensas la piel se convierte en una vía libre para hongos y bacterias dañinas.