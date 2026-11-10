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Santo Domingo, RD.- En vísperas de cumplir tres décadas de labores humanitarias, la junta directiva de Global Alivio, identidad internacional de Batey Relief Alliance, informó una evolución en la estructura de gobernanza corporativa.

La misma tiene como propósito consolidar su visión y garantiza su resiliencia fiduciaria a largo plazo y fortalece su capacidad para escalar programas de desarrollo sostenible a nivel global.

Bajo los nuevos estatutos ratificados por la junta directiva de Batey Relief Alliance, el doctor Ulrick Gaillard asumirá como su presidente ejecutivo, a partir del 1 de enero de 2027.

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Esta reestructuración establece un modelo de liderazgo bajo un esquema donde la gestión y ejecución de las operaciones de campo, infraestructura y programas comunitarios continúan en el equipo ejecutivo y la directiva de BRA Dominicana en Santo Domingo, posicionando al país como el centro operativo clave de la organización en la región.

Los cargos fiduciarios de la junta internacional, como la presidencia, vicepresidencia, tesorería y secretaría, permanecen intactos, asegurando una supervisión independiente y rigurosa.

Representación y alianzas globales

El doctor Gaillard enfocará su mandato en la representación diplomática de alto nivel, la negociación transfronteriza y la consolidación de alianzas estratégicas globales.

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Además, continuará como representante principal ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) y liderará las relaciones bilaterales con gobiernos soberanos, organismos multilaterales y multinacionales líderes, entre ellas Procter & Gamble y la Iniciativa Global Clinton (CGI).

Los ejecutivos destacaron que esta transición coincide con recientes reconocimientos internacionales hacia la institución y su fundador. Entre estos, citan una publicación de la Harvard Kennedy School que destaca el liderazgo del doctor Gaillard redefiniendo la salud pública a nivel global.

Además, la selección por parte de las Naciones Unidas de los datos de campo de la organización en la República Dominicana como modelo de referencia para la Agenda 2030.

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“Esta evolución de gobernanza marca un hito determinante en la trayectoria de nuestra institución”, afirmó Carol King, presidenta de la junta directiva, y señaló que “al nombrar al doctor Gaillard como presidente ejecutivo, institucionalizamos de manera permanente tres décadas de liderazgo visionario, autoridad moral y relaciones diplomáticas al frente de nuestra estrategia global, asegurando al mismo tiempo la excelencia operativa de nuestra sede en la República Dominicana”.

Desde 1997, Batey Relief Alliance ha sido pionera en sistemas integrales de salud, agua potable, seguridad alimentaria y empoderamiento económico de la mujer, impactando a más de 4.5 millones de personas en la República Dominicana, Haití, Perú y los Estados Unidos. La presente reestructuración garantiza una transición fluida y continuidad absoluta en todas sus operaciones comunitarias.

Sobre Ulrick Gaillard

Es un estratega de desarrollo internacional y fundador de Global Alivio (Batey Relief Alliance), habiéndose desempeñado como su presidente y CEO desde 1997.

(Batey Relief Alliance), habiéndose desempeñado como su presidente y CEO desde 1997. Formado en la Harvard Kennedy School, posee un doctorado en jurisprudencia por la Roger Williams University School of Law y una Licenciatura (B.A.) en Ciencias Políticas de Baruch College.

posee un doctorado en jurisprudencia por la Roger Williams University School of Law y una Licenciatura (B.A.) en Ciencias Políticas de Baruch College. Se desempeña como representante principal de la organización ante el ECOSOC de la ONU y posee un nombramiento como profesor afiliado en la escuela de salud pública de la Universidad de Minnesota.

de la Universidad de Minnesota. En casi tres décadas, el doctor Gaillard ha diseñado marcos intersectoriales de salud pública y desarrollo económico en América Latina y el Caribe, recaudando más de $130 millones de dólares e impactando directamente a más de 4.5 millones de personas, consolidando a Global Alivio como una organización humanitaria internacional de referencia.

Sobre Global Alivio (Batey Relief Alliance)

Fundada en 1997 en New York por Ulrick Gaillard, Batey Relief Alliance es una organización humanitaria sin fines de lucro con estatus consultivo especial ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) desde 2014 y afiliada a la Iniciativa Global Clinton (CGI).

Creada originalmente para abordar la extrema pobreza y la atención médica en los bateyes de la República Dominicana, la organización ha expandido sus modelos de desarrollo a nivel internacional, impactando a más de 4.5 millones de vidas en la región. En 2025 adoptó la identidad global Global Alivio para formalizar su expansión e impactar a escala internacional.