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Las personas que utilizan medicamentos para controlar el peso y tratar la diabetes deberán prestar atención a posibles cambios en su visión, luego de que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) anunciara nuevas advertencias sobre los riesgos asociados a los tratamientos pertenecientes al grupo GLP-1.

La medida contempla modificar el etiquetado de estos fármacos para incluir información sobre una afección ocular que puede provocar una pérdida significativa de la visión e incluso daños permanentes. La decisión responde a reportes recibidos por las autoridades sanitarias sobre pacientes que han presentado esta complicación durante el uso de los medicamentos.

Entre los productos incluidos en la advertencia figuran Ozempic y Wegovy, así como Zepbound y Mounjaro. Estos tratamientos se utilizan para abordar distintas condiciones médicas, entre ellas la obesidad y la diabetes, y se comercializan en diferentes presentaciones, tanto inyectables como orales.

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La actualización de las advertencias busca que los pacientes conozcan este posible efecto secundario y que los profesionales de la salud puedan identificar oportunamente cualquier señal de alerta durante el seguimiento de los tratamientos.

Una afección que puede comprometer la visión

El problema identificado por las autoridades sanitarias se conoce como neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica. Esta condición ocurre cuando disminuye el suministro de sangre hacia el nervio óptico, estructura encargada de transmitir la información visual desde el ojo hasta el cerebro.

La reducción del flujo sanguíneo puede ocasionar daños en el nervio óptico y afectar de manera importante la capacidad visual. En determinados casos, las consecuencias pueden ser permanentes.

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Aunque todavía no se conocen completamente los mecanismos que provocan esta alteración en pacientes que utilizan medicamentos GLP-1, las autoridades estadounidenses han considerado necesario incorporar información sobre el posible riesgo en las advertencias de seguridad de estos productos.

La investigación cobró relevancia después de que en 2024 se publicara un estudio médico que relacionaba la aparición de esta afección con algunos pacientes tratados con semaglutida, principio activo presente en medicamentos como Ozempic y Wegovy.

A partir de estos hallazgos, se amplió la evaluación de la posible relación entre los tratamientos y los problemas de visión. Posteriormente, un análisis de más de 125 ensayos clínicos permitió identificar una incidencia aproximada de seis casos por cada 100,000 pacientes que utilizaron estos medicamentos durante al menos un año.

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En comparación, entre las personas que recibieron placebo u otros tratamientos para reducir los niveles de glucosa, la frecuencia registrada fue inferior a cuatro casos por cada 100,000 pacientes.

Aunque los casos identificados representan una proporción reducida de las personas que utilizan estos fármacos, la FDA consideró importante comunicar el posible efecto adverso e informar sobre las medidas que deben tomar los pacientes ante cualquier manifestación relacionada con la visión.

Ozempic, Wegovy, Mounjaro y Zepbound tendrán nuevas advertencias por su posible relación con una afección visual.

Cuáles síntomas deben vigilar los pacientes

Entre las señales de alerta mencionadas por las autoridades sanitarias figuran la visión borrosa, la aparición de puntos ciegos y las alteraciones en la percepción de los colores.

Estos cambios pueden indicar una alteración en el funcionamiento del sistema visual y requieren atención médica, especialmente cuando aparecen durante el uso de alguno de los medicamentos incluidos en la advertencia.

Entre los síntomas que deben vigilar los pacientes se encuentran:

Visión borrosa.

Aparición de puntos ciegos.

Alteraciones en la percepción de los colores.

Pérdida repentina de la visión.

La FDA recomienda que las personas que experimenten estas manifestaciones contacten inmediatamente a un profesional sanitario para recibir una evaluación y determinar las posibles causas del problema.

La agencia también ha recibido notificaciones de posibles efectos adversos mediante su sistema de vigilancia de seguridad de medicamentos, una herramienta que permite recopilar reportes sobre complicaciones observadas durante el uso de distintos tratamientos.

La nueva advertencia pretende facilitar que tanto los pacientes como los médicos cuenten con información sobre este posible riesgo y puedan reconocer a tiempo las alteraciones visuales.