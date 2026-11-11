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Santo Domingo, RD.– Cada 11 de noviembre se celebra el Día del Soltero, una fecha que ha ganado popularidad en diferentes partes del mundo. Busca reconocer a quienes no tienen pareja, destacando la independencia, la libertad personal y la posibilidad de disfrutar la vida sin necesidad de mantener una relación sentimental.

La celebración tiene su origen en China, específicamente en la década de 1990. Se atribuye su nacimiento a un grupo de estudiantes de la Universidad de Nankín, quienes en 1993 comenzaron a promover una jornada dedicada a la soltería como una alternativa al Día de San Valentín, tradicionalmente asociado con las parejas enamoradas.

La elección del 11 de noviembre no fue casual. La fecha, representada numéricamente como 11/11, está formada por cuatro números uno, una simbología que representa a las personas solteras. De esta manera, el calendario se convirtió en una oportunidad para celebrar la individualidad y compartir experiencias entre quienes no tienen pareja.

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Con el paso de los años, la iniciativa universitaria trascendió los espacios estudiantiles y comenzó a extenderse por diferentes sectores de la sociedad china.

Lo que inicialmente era una actividad informal entre jóvenes se transformó en una celebración popular, impulsada también por las redes sociales y las nuevas formas de comunicación.

El auge comercial del 11 de noviembre

Uno de los acontecimientos que marcó su trayectoria fue la incorporación del comercio electrónico. En 2009, la plataforma Alibaba impulsó una jornada de ofertas y descuentos para el 11 de noviembre, convirtiendo la fecha en uno de los acontecimientos comerciales más importantes de China y contribuyendo a su expansión internacional.

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Actualmente, el Día del Soltero combina su significado social con una importante actividad económica.

Esto debido a que millones de consumidores aprovechan la jornada para realizar compras, acceder a promociones y adquirir productos de diferentes categorías, desde tecnología y ropa hasta artículos para el hogar y cuidado personal.

Independencia y amor propio

Sin embargo, más allá de su dimensión comercial, la fecha conserva un mensaje relacionado con la autoestima y la independencia emocional.

Su propósito es recordar que estar soltero no representa necesariamente soledad, frustración o falta de realización personal, sino que puede ser una etapa para desarrollar proyectos, fortalecer vínculos familiares, cultivar amistades y alcanzar objetivos individuales.

Por esta razón, cada 11 de noviembre se convierte en una oportunidad para reconocer que la felicidad no depende exclusivamente de tener una pareja. La celebración invita a valorar las decisiones personales, disfrutar de la propia compañía y comprender que el amor propio también merece un espacio en el calendario.