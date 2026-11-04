Banco Caribe y Visa llevarán a clientes a evento de Formula 1 en Brasil

Banco Caribe realizó la entrega de los premios de la promoción “Vive la Experiencia Caribe en Brasil, gracias a Visa”, mediante la cual dos clientes de su Tarjeta de Crédito Visa tendrán la oportunidad de vivir en Brasil una experiencia a toda velocidad.

Los ganadores, Franklin Montero Contreras y José Ernesto Sánchez Berges, recibieron sus premios durante un encuentro celebrado el viernes 18 de septiembre en Hoyo 20, con la participación de representantes de Banco Caribe y Visa.

La iniciativa reafirma la apuesta de Banco Caribe por desarrollar una propuesta de valor que vaya más allá de los servicios financieros tradicionales, integrando beneficios, experiencias y soluciones diseñadas para fortalecer la relación con sus clientes y responder a sus expectativas y estilos de vida.

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“En Banco Caribe queremos que la relación con nuestros clientes trascienda las transacciones. Continuamos evolucionando nuestra propuesta de valor para ofrecerles beneficios relevantes y experiencias memorables que reconozcan su confianza y nos permitan acompañarlos en distintos momentos de sus vidas”, expresó Edgar Del Toro, presidente ejecutivo de Banco Caribe.

La promoción se desarrolló junto a Visa, aliado estratégico de Banco Caribe en la evolución de su portafolio de medios de pago y en la creación de beneficios diferenciados para sus tarjetahabientes.

Como parte de esta experiencia, los clientes ganadores podrán disfrutar de una propuesta internacional concebida para conectar uno de los eventos deportivos de mayor reconocimiento mundial con los beneficios asociados a la Tarjeta de Crédito Visa Infinite Elite de Banco Caribe.

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Con iniciativas como esta, Banco Caribe continúa fortaleciendo su ecosistema de productos y experiencias, con una visión centrada en las personas y en la creación de soluciones que simplifiquen, evolucionen y agreguen valor a la vida financiera de sus clientes.