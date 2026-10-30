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Astra & CO inaugura nueva oficina en Santiago

Fundada por Ana Patricia Pichardo y María Fernanda Holguín, la empresa se especializa en estrategia de marca. Además, mercadeo digital, creación de contenido y experiencias de marca.

Noemy Vicioso
Astra & CO inaugura nueva oficina en Santiago
Astra & CO inaugura nueva oficina en Santiago
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Santiago.– La agencia creativa ASTRA & CO inauguró sus nuevas oficinas en Santiago de los Caballeros, como parte de su crecimiento y expansión en el mercado dominicano.

Fundada por Ana Patricia Pichardo y María Fernanda Holguín, la empresa se especializa en estrategia de marca. Además, mercadeo digital, creación de contenido y experiencias de marca.

Lo que inició como un proyecto de dos emprendedoras se ha convertido en un equipo multidisciplinario. Un equipo que desarrolla proyectos para empresas de distintos sectores, tanto nacionales como internacionales.

Durante la inauguración, Ana Patricia destacó que este nuevo espacio representa el crecimiento de la agencia y la confianza de sus clientes y colaboradores.

Con esta apertura, ASTRA & CO busca continuar impulsando el talento creativo y ofreciendo servicios a marcas desde la región norte del país.

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