Concierto de Francisco Céspedes en RD deja emotividad en fanaticada

Santo Domingo, RD. - El esperado concierto de Francisco Céspedes bajo la producción de Vibra Productions se llevó a cabo la noche del viernes en el Teatro Nacional.

El concierto repleto de un público ávido de sus canciones, las que por más de tres horas, entre anécdotas e invitados de lujo, hicieron volar a todos los presentes.

Con la antesala del joven cantautor dominicano Badir, quien se perfila como el bohemio de la nueva generación de artistas y que desplegó su talento por todo lo alto desde el inicio de la velada cerca de las 8:44 de la noche.

Pancho, hizo una entrada inolvidable, con palabras que conectaron de inmediato y que resaltaron a un grande de la música, a Jhonny Ventura.

En pantalla gigante, rindió homenaje al fenecido artista.

La familia de Jhonny estuvo presente para vivir este emotivo instante; donde Pancho dejó sentir su gran respeto y admiración, respondiéndose con su icónica canción "Donde está la vida".

La improvisación y las historias hicieron de la continuación del concierto un descubrimiento para todos. Sin guion, sin pautas mayores que la misma calidad y desenvolvimiento del artista, sus canciones se fueron plasmando en el escenario.

Entre la que se destacan, "Parece que", "Que tú te vas", "Todo es un misterio", "Quédate más".

Asimismo, "You are so beautiful" y "Oye bien la clave".

Durante el concierto, invitado estrena nuevo tema

En el concierto, Pablo García, estrenó junto a Pancho el tema "Que manera tan loca", de la autoría de William Liriano.

Pavel Núñez hizo su entrada en compañía del gran músico cubano Carlos Luís.

Los artistas interpretaron los discos, "Que hago contigo", "Pudo ser", "Perla Marina" y "Longina".

Al final de este momento, se reunieron los cinco cantautores (Pancho, Pablo, Pavel, Badir y Carlos Luis) en el escenario.

Los artistas deleitaron con boleros como "Sabor a mí", "Corazón de doble filo", "El día que me quieras" y "Bésame mucho".

Francisco recordó esas canciones que compuso y que otros artistas hicieron suyas.

Como es, "Pensando en ti", la que popularizó inicialmente el reconocido intérprete Luis Miguel, y que puso a toda la sala a cantar al unísono.

Continúo con "Nadie como tú", que la agrupación española Presuntos Implicados hizo suya a finales de los 90´s.

Grandes éxitos sonaron en el concierto de Francisco Céspedes

Grandes éxitos como "Señora a veces la vida", y "Remolino", llevaron a la audiencia a una especie de clímax que resonaba hasta las afueras del teatro, dando paso a la interpretación cautivante de Julio Baró, el pianista de Pancho, quien se lució con "Yo quiero un mundo contigo".

"Vida Loca" dio el punto final al concierto cerca de las 11:50 de la noche, con un público de pie, que se llevó toda la música del artista y más, en una noche que quedará en los corazones de todos los presentes.