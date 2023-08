ARS Futuro reconocida como “Aliados de la Ciudad de Santo Domingo”

En el marco de su «Summer Issue» The Best of DR 2023, la prestigiosa Revista Mercado se une a la Alcaldía del Distrito Nacional para otorgar el reconocimiento de “Aliados de la Ciudad de Santo Domingo” a ARS Futuro en la destacada categoría de Parques y Plazas. Este reconocimiento resalta la admirable transformación de un espacio previamente abandonado y convertido en un vertedero improvisado durante dos décadas, que hoy brilla como un hermoso parque en beneficio de la comunidad de Mata Hambre.

El galardón destaca el compromiso de ARS Futuro en la promoción y respaldo de espacios orientados hacia la salud y el bienestar de la comunidad. Para la compañía, este logro es más que un simple reconocimiento, es el resultado de una labor que forma parte intrínseca de su misión. La transformación de un área degradada en un parque vibrante no solo ha sido un esfuerzo de la compañía, sino una colaboración con todos los habitantes que anhelan una ciudad mejor, más limpia y segura para sus familias.

«Para nosotros, como ARS Futuro, promover y apoyar espacios generadores de salud para nuestra comunidad en especial a la de Mata Hambre, es una labor en la cual creemos y que hace parte de nuestra misión. Este galardón no es solo nuestro es de todos los munícipes que queremos tener una mejor ciudad, limpia y segura para sus familias», expresa un comunicado de ARS Futuro.

ARS Futuro extiende sus felicitaciones a la Alcaldesa Carolina Mejía, cuyo liderazgo ha sido fundamental en la realización de proyectos transformadores como este. La compañía también renueva su compromiso de continuar aliada con iniciativas de esta naturaleza, reafirmando su voluntad de contribuir a la mejora constante del país.

El reconocimiento otorgado a ARS Futuro es un testimonio de cómo el esfuerzo conjunto entre el sector público y privado puede generar impactos positivos duraderos en las comunidades. La transformación de un vertedero en un espacio verde y comunitario no solo embellece el entorno, sino que también fomenta un sentido de pertenencia y orgullo en los residentes locales.