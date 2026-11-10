¿Quieres resumir esta noticia? Resumir Preparando el resumen… Resumen Puntos clave Preguntas frecuentes Contenido generado con inteligencia artificial a partir de esta noticia. Puede contener errores.

Santo Domingo, RD.- Con el propósito de fortalecer la formación técnica superior de jóvenes dominicanos y contribuir al desarrollo del talento humano que demanda la creciente industria aeronáutica del país, Arajet y el Instituto Técnico Superior Comunitario (ITSC) firmaron un acuerdo.

La alianza representa un paso importante en el compromiso de ambas instituciones de acercar la educación superior al sector productivo, promoviendo la preparación de profesionales con las competencias técnicas y los conocimientos necesarios para integrarse a una industria que continúa generando nuevas oportunidades de desarrollo en la República Dominicana.

El acuerdo establece un marco de cooperación que permitirá impulsar programas de capacitación, pasantías y prácticas profesionales, intercambio de conocimientos y experiencias, así como iniciativas de investigación, desarrollo e innovación.

Publicidad

Asimismo, contempla la colaboración en el diseño, revisión y actualización de programas académicos vinculados al sector aeronáutico, con especial atención a la formación técnica en mantenimiento de aeronaves.

Formación y oportunidades para jóvenes

Víctor Pacheco Méndez, fundador y CEO de Arajet, destacó que esta iniciativa responde a la visión de la aerolínea de contribuir al desarrollo de una nueva generación de profesionales dominicanos que puedan formar parte del crecimiento de la aviación nacional.

“En Arajet creemos que el futuro de la aviación dominicana también se construye desde las aulas, brindando a nuestros jóvenes las herramientas y oportunidades para desarrollar su talento. Queremos que el crecimiento de nuestra industria se traduzca en más oportunidades de formación, empleos especializados y desarrollo profesional para los dominicanos. Esta alianza con el ITSC nos permitirá acercar a los estudiantes al mundo de la aviación y contribuir a la preparación de los técnicos y profesionales que impulsarán el futuro del sector aeronáutico de nuestro país”, expresó Pacheco Méndez.

José Ramón Holguín Brito, rector del ITSC, expresó que esta alianza permitirá avanzar en la preparación del talento humano que demanda la industria aeronáutica y contribuirá a posicionar a la República Dominicana como un referente regional en la formación técnica especializada.

Publicidad

Destacó, además, la disposición del instituto de habilitar nuevos espacios para laboratorios de formación, con el acompañamiento técnico de Arajet, así como de impulsar una colaboración con alcance regional que fortalezca las capacidades del país en este sector.

Apoyos académicos e inserción laboral

Como parte de esta colaboración, ambas instituciones podrán desarrollar iniciativas de asesoría técnica para la adecuación de instalaciones, laboratorios y equipamiento destinados a la enseñanza especializada, así como programas de becas, facilidades académicas e intercambio de docentes e investigadores.

De igual manera, el acuerdo contempla la realización de jornadas de orientación profesional, actividades de reclutamiento y mecanismos que faciliten la inserción laboral de estudiantes y egresados, contribuyendo a conectar la formación académica con las necesidades reales del mercado aeronáutico.

Publicidad

Esta iniciativa reafirma el compromiso de Arajet de generar un impacto positivo que trascienda la conectividad aérea, apostando por la educación, la transferencia de conocimientos y la preparación del talento local como pilares fundamentales para el desarrollo sostenible de la aviación dominicana.

Con esta alianza, Arajet y el ITSC unen esfuerzos para que más jóvenes dominicanos encuentren en la industria aeronáutica un espacio de crecimiento, especialización y oportunidades, contribuyendo al fortalecimiento de las capacidades técnicas del país y a la formación de los profesionales que acompañarán el futuro de la aviación nacional.