16 alimentos que aumentan el deseo sexual

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¿Puede un alimento despertar la pasión? Aunque parezca una idea sacada de una película romántica, algunos alimentos tienen fama de estimular el deseo sexual. Desde las tradicionales ostras hasta el chocolate, el café y el picante, ciertos productos han sido considerados afrodisíacos durante siglos.

Pero ¿qué hay de cierto en estas creencias? La ciencia ha encontrado algunas pistas sobre cómo sus nutrientes podrían influir en la circulación sanguínea, las hormonas y el estado de ánimo, factores relacionados con la salud sexual.

Un afrodisíaco es una sustancia o alimento al que se le atribuye la capacidad de aumentar el deseo sexual o mejorar el rendimiento. Su nombre proviene de Afrodita, la diosa griega del amor.

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Especialistas en nutrición señalan que algunos productos contienen nutrientes que podrían beneficiar indirectamente la vida sexual.

15 alimentos relacionados con el deseo sexual Granada Sus antioxidantes podrían ayudar a reducir el estrés oxidativo y favorecer la circulación sanguínea. Algunos estudios también han relacionado el consumo de su jugo con mejoras en la función eréctil. Chocolate negro Algunos estudios también han relacionado el consumo de su jugo con mejoras en la función eréctil. Además de ser uno de los regalos tradicionales del amor, contiene triptófano, que contribuye a producir serotonina, un neurotransmisor relacionado con el bienestar y el estado de ánimo. Publicidad Además de ser uno de los regalos tradicionales del amor, contiene triptófano, que contribuye a producir serotonina Café La cafeína estimula el sistema nervioso, aumenta la energía y puede favorecer el flujo sanguíneo. Algunas investigaciones también han relacionado su consumo con beneficios para la función sexual. Ostras Son uno de los afrodisíacos más conocidos. Su alto contenido de zinc favorece la producción de esperma y participa en el metabolismo hormonal. Jengibre Se ha relacionado con una mejor circulación sanguínea. Algunas investigaciones también sugieren posibles beneficios para la excitación sexual tanto en hombres como en mujeres. Publicidad Algunas investigaciones también sugieren posibles beneficios para la excitación sexual tanto en hombres como en mujeres. Sandía Conocida popularmente como el «Viagra natural», contiene citrulina, un aminoácido que contribuye a la producción de óxido nítrico y ayuda a relajar los vasos sanguíneos. Conocida popularmente como el «Viagra natural», contiene citrulina, un aminoácido que contribuye a la producción de óxido nítrico Trufas Estos hongos son conocidos por su aroma particular y su reputación afrodisíaca. Algunas teorías relacionan su fragancia con posibles estímulos de la atracción sexual. Pistachos Aportan grasas saludables y L-arginina, un compuesto que podría favorecer la circulación sanguínea. Un pequeño estudio encontró mejoras en algunos indicadores de la función eréctil en hombres que los consumieron.