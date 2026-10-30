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16 alimentos que aumentan el deseo sexual

¿Puede un alimento despertar la pasión? Aunque parezca una idea sacada de una película romántica, algunos alimentos tienen fama de estimular el deseo sexual. Desde las tradicionales ostras hasta el chocolate, el café y el picante, ciertos productos han sido considerados afrodisíacos durante siglos. Pero ¿qué hay de cierto en estas creencias? La ciencia ha […]

Elisabel Vizcaíno Vallejo
La ciencia ha encontrado algunas pistas sobre cómo sus nutrientes podrían influir en la circulación sanguínea, las hormonas y el estado de ánimo, factores relacionados con la salud sexual.
La ciencia ha encontrado algunas pistas sobre cómo sus nutrientes podrían influir en la circulación sanguínea, las hormonas y el estado de ánimo, factores relacionados con la salud sexual.
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¿Puede un alimento despertar la pasión? Aunque parezca una idea sacada de una película romántica, algunos alimentos tienen fama de estimular el deseo sexual. Desde las tradicionales ostras hasta el chocolate, el café y el picante, ciertos productos han sido considerados afrodisíacos durante siglos.

Pero ¿qué hay de cierto en estas creencias? La ciencia ha encontrado algunas pistas sobre cómo sus nutrientes podrían influir en la circulación sanguínea, las hormonas y el estado de ánimo, factores relacionados con la salud sexual.

Un afrodisíaco es una sustancia o alimento al que se le atribuye la capacidad de aumentar el deseo sexual o mejorar el rendimiento. Su nombre proviene de Afrodita, la diosa griega del amor.

Especialistas en nutrición señalan que algunos productos contienen nutrientes que podrían beneficiar indirectamente la vida sexual.

15 alimentos relacionados con el deseo sexual

  1. Granada

Sus antioxidantes podrían ayudar a reducir el estrés oxidativo y favorecer la circulación sanguínea. Algunos estudios también han relacionado el consumo de su jugo con mejoras en la función eréctil.

  1. Chocolate negro
Algunos estudios también han relacionado el consumo de su jugo con mejoras en la función eréctil.
Algunos estudios también han relacionado el consumo de su jugo con mejoras en la función eréctil.

Además de ser uno de los regalos tradicionales del amor, contiene triptófano, que contribuye a producir serotonina, un neurotransmisor relacionado con el bienestar y el estado de ánimo.

Además de ser uno de los regalos tradicionales del amor, contiene triptófano, que contribuye a producir serotonina
Además de ser uno de los regalos tradicionales del amor, contiene triptófano, que contribuye a producir serotonina
  1. Café

La cafeína estimula el sistema nervioso, aumenta la energía y puede favorecer el flujo sanguíneo. Algunas investigaciones también han relacionado su consumo con beneficios para la función sexual.

  1. Ostras

Son uno de los afrodisíacos más conocidos. Su alto contenido de zinc favorece la producción de esperma y participa en el metabolismo hormonal.

  1. Jengibre

Se ha relacionado con una mejor circulación sanguínea. Algunas investigaciones también sugieren posibles beneficios para la excitación sexual tanto en hombres como en mujeres.

Algunas investigaciones también sugieren posibles beneficios para la excitación sexual tanto en hombres como en mujeres.
Algunas investigaciones también sugieren posibles beneficios para la excitación sexual tanto en hombres como en mujeres.
  1. Sandía

Conocida popularmente como el «Viagra natural», contiene citrulina, un aminoácido que contribuye a la producción de óxido nítrico y ayuda a relajar los vasos sanguíneos.

Conocida popularmente como el «Viagra natural», contiene citrulina, un aminoácido que contribuye a la producción de óxido nítrico
Conocida popularmente como el «Viagra natural», contiene citrulina, un aminoácido que contribuye a la producción de óxido nítrico
  1. Trufas

Estos hongos son conocidos por su aroma particular y su reputación afrodisíaca. Algunas teorías relacionan su fragancia con posibles estímulos de la atracción sexual.

  1. Pistachos

Aportan grasas saludables y L-arginina, un compuesto que podría favorecer la circulación sanguínea. Un pequeño estudio encontró mejoras en algunos indicadores de la función eréctil en hombres que los consumieron.

Notas relacionadas

Aún hay más

9. Pimientos picantes

Contienen capsaicina, sustancia responsable de la sensación de calor que producen. Aunque no hay pruebas suficientes de que aumenten la libido, pueden provocar una respuesta física que algunas personas relacionan con la excitación.

Pueden provocar una respuesta física que algunas personas relacionan con la excitación.
Pueden provocar una respuesta física que algunas personas relacionan con la excitación.

10. Aguacate

Es rico en vitamina B6, potasio y grasas saludables, nutrientes que contribuyen al buen funcionamiento del organismo.

Es rico en vitamina B6, potasio y grasas saludables
Es rico en vitamina B6, potasio y grasas saludables

11. Pescados

La caballa, el arenque, la trucha, las sardinas y el atún aportan omega-3, relacionado con la salud cardiovascular y el funcionamiento del organismo.

el arenque, la trucha, las sardinas y el atún aportan omega-3, relacionado con la salud cardiovascular y el funcionamiento del organismo.
el arenque, la trucha, las sardinas y el atún aportan omega-3, relacionado con la salud cardiovascular y el funcionamiento del organismo.

Loq ue dicen los especialistas

12. Huevo

Contiene vitaminas B5 y B6, relacionadas con el metabolismo energético y el funcionamiento hormonal.

13. Banano

También conocido como guineo, aporta potasio, magnesio y vitaminas del grupo B. Sus nutrientes ayudan al organismo a mantener sus funciones y niveles de energía.

Sus nutrientes ayudan al organismo a mantener sus funciones y niveles de energía.
Sus nutrientes ayudan al organismo a mantener sus funciones y niveles de energía.

14. Nuez moscada

Esta especia ha sido relacionada tradicionalmente con propiedades afrodisíacas. Algunas investigaciones le atribuyen posibles efectos sobre la circulación y la actividad del sistema nervioso.

15. Hígado

Al igual que las ostras, contiene zinc, mineral importante para la producción de testosterona y el funcionamiento reproductivo.

16. Arenque

El arenque es un pescado azul rico en ácidos grasos omega-3, vitamina D y proteínas. Estos nutrientes contribuyen a la salud cardiovascular y al buen funcionamiento del organismo. Debido a que una buena circulación sanguínea es importante para la respuesta sexual, su consumo puede formar parte de una alimentación que favorezca la salud sexual.

Los especialistas explican que una buena alimentación puede favorecer la circulación, el equilibrio hormonal y la salud cardiovascular, aspectos que influyen en el funcionamiento sexual.

Por eso, incorporar estos productos a una dieta equilibrada puede aportar beneficios al organismo, sin considerarlos sustitutos de tratamientos médicos cuando existen problemas de libido o disfunción sexual.

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