5 señales de que necesitas prestarle más atención a tu salud mental

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Entre el trabajo, las responsabilidades familiares y los pendientes que parecen multiplicarse cada semana, es fácil acostumbrarse a vivir con la agenda llena y dejar el bienestar personal para después. A veces seguimos cumpliendo con todo lo que tenemos que hacer, aunque por dentro nos sintamos agotados, preocupados o sin demasiadas ganas de hacer las cosas que antes disfrutábamos.
Cuidar la salud mental también implica reconocer cuándo algo no anda bien y dejar de restarle importancia a lo que sentimos. A propósito del Día Mundial de la Salud Mental, que se conmemora cada 10 de octubre, repasamos cinco señales a las que conviene prestar atención y que pueden indicar que necesitas dedicar más tiempo a tu bienestar emocional.
1. Te sientes agotado incluso después de descansar
Dormir varias horas o tomarte un día libre no siempre es suficiente para recuperarte cuando llevas tiempo experimentando estrés o una carga emocional importante. Quizás te despiertas sin energía, te cuesta comenzar el día o sientes que cualquier responsabilidad requiere un esfuerzo adicional.
El cansancio puede tener distintas causas, tanto físicas como emocionales, por lo que no conviene atribuirlo automáticamente a la salud mental. Sin embargo, si persiste y empieza a afectar tus actividades cotidianas, es importante prestar atención y consultar a un profesional de la salud.
2. Has perdido el interés en cosas que antes disfrutabas
¿Recuerdas cuando salir con tus amigos, leer un libro, cocinar o dedicarte a tus pasatiempos te hacía ilusión? Si últimamente esas actividades te resultan indiferentes o prefieres alejarte de todo lo que antes disfrutabas, vale la pena observar cómo te has estado sintiendo.
La pérdida persistente de interés o placer puede aparecer en momentos de dificultad emocional y también es uno de los síntomas asociados con la depresión. No significa que necesariamente estés atravesando esta condición, pero si el cambio se mantiene durante varios días, especialmente si dura dos semanas o más, es recomendable buscar orientación profesional.
3. Tu sueño ha cambiado considerablemente
La relación entre el descanso y el bienestar emocional es estrecha. En ocasiones, las preocupaciones hacen que te acuestes pensando en todo lo que tienes pendiente, que te despiertes varias veces durante la noche o que te cueste volver a dormir. También puede ocurrir lo contrario: sentir sueño durante gran parte del día o dormir mucho más de lo habitual.
Estos cambios pueden tener diversas explicaciones, pero cuando se prolongan y afectan tu energía, concentración o rutina, no deberías ignorarlos. Consultar con un profesional puede ayudarte a identificar qué está ocurriendo y qué medidas pueden favorecer tu descanso.
Notas relacionadas
4. Sientes que todo te sobrepasa
Las responsabilidades no tienen que desaparecer para que puedas sentirte bien, pero si tareas que antes manejabas con relativa facilidad ahora te generan una sensación constante de agobio, conviene hacer una pausa y revisar cómo te encuentras.
Quizás te cuesta concentrarte, tomar decisiones o terminar actividades sencillas. También puedes notar que reaccionas con más irritabilidad ante situaciones cotidianas. Experimentar estrés de vez en cuando es parte de la vida, pero sentirte sobrepasado de manera persistente puede ser una señal de que necesitas apoyo, ajustar tus responsabilidades o encontrar otras formas de afrontar lo que estás viviendo.
5. Te estás aislando más de lo habitual
Necesitar tiempo a solas no tiene nada de malo. De hecho, disponer de momentos para descansar y desconectarte puede ser beneficioso. La diferencia está en cómo te sientes durante ese tiempo y en si el aislamiento comienza a afectar tus relaciones.
Si llevas semanas evitando a las personas que quieres, dejas de responder mensajes o cancelas constantemente planes porque no tienes energía para compartir con nadie, pregúntate si se trata de una necesidad de descanso o de un cambio que te está preocupando.
Mantener el contacto con personas de confianza puede ayudar a sobrellevar momentos difíciles. No tienes que contarle todo a todo el mundo, pero hablar con alguien con quien te sientas cómodo puede ser un primer paso para dejar de cargar con todo a solas.
¿Qué puedes hacer para cuidar tu salud mental?
No existe una fórmula única para cuidar el bienestar emocional. Lo que funciona para una persona puede no ser suficiente para otra, y hay situaciones en las que los hábitos cotidianos necesitan complementarse con atención profesional.
Aun así, algunas acciones pueden ayudarte a prestar más atención a cómo te sientes: procurar mantener horarios de sueño regulares, reservar momentos para actividades que disfrutes, cuidar tus relaciones, establecer límites cuando sea posible y hablar con alguien de confianza si estás pasando por un momento difícil.
También es importante recordar que pedir ayuda psicológica no significa que tengas que esperar a sentirte mal hasta el límite. Un profesional de la salud mental puede ayudarte a comprender lo que estás experimentando y a desarrollar herramientas para manejarlo.
Si los síntomas persisten, interfieren con tu vida diaria o te generan preocupación, consulta con un profesional. Y si sientes que podrías hacerte daño o que no estás a salvo, busca ayuda inmediata a través de los servicios de emergencia de tu localidad.
Tu bienestar merece atención durante todo el año
La salud mental no se limita a cómo nos sentimos en los días difíciles. También tiene que ver con la manera en que manejamos las responsabilidades, nos relacionamos con los demás y encontramos espacio para nuestras propias necesidades en medio de la rutina.
Por eso, más allá de una fecha conmemorativa, vale la pena preguntarnos de vez en cuando cómo estamos de verdad. No para juzgarnos por lo que sentimos ni para tener todas las respuestas, sino para reconocer cuándo necesitamos hacer cambios, apoyarnos en quienes nos quieren o buscar ayuda. A veces, prestar atención a esas señales es precisamente el primer paso para empezar a cuidarnos mejor.
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