5 señales de que necesitas prestarle más atención a tu salud mental

Entre el trabajo, las responsabilidades familiares y los pendientes que parecen multiplicarse cada semana, es fácil acostumbrarse a vivir con la agenda llena y dejar el bienestar personal para después. A veces seguimos cumpliendo con todo lo que tenemos que hacer, aunque por dentro nos sintamos agotados, preocupados o sin demasiadas ganas de hacer las cosas que antes disfrutábamos.

Cuidar la salud mental también implica reconocer cuándo algo no anda bien y dejar de restarle importancia a lo que sentimos. A propósito del Día Mundial de la Salud Mental, que se conmemora cada 10 de octubre, repasamos cinco señales a las que conviene prestar atención y que pueden indicar que necesitas dedicar más tiempo a tu bienestar emocional.

1. Te sientes agotado incluso después de descansar

Dormir varias horas o tomarte un día libre no siempre es suficiente para recuperarte cuando llevas tiempo experimentando estrés o una carga emocional importante. Quizás te despiertas sin energía, te cuesta comenzar el día o sientes que cualquier responsabilidad requiere un esfuerzo adicional.

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El cansancio puede tener distintas causas, tanto físicas como emocionales, por lo que no conviene atribuirlo automáticamente a la salud mental. Sin embargo, si persiste y empieza a afectar tus actividades cotidianas, es importante prestar atención y consultar a un profesional de la salud.

2. Has perdido el interés en cosas que antes disfrutabas

¿Recuerdas cuando salir con tus amigos, leer un libro, cocinar o dedicarte a tus pasatiempos te hacía ilusión? Si últimamente esas actividades te resultan indiferentes o prefieres alejarte de todo lo que antes disfrutabas, vale la pena observar cómo te has estado sintiendo.

La pérdida persistente de interés o placer puede aparecer en momentos de dificultad emocional y también es uno de los síntomas asociados con la depresión. No significa que necesariamente estés atravesando esta condición, pero si el cambio se mantiene durante varios días, especialmente si dura dos semanas o más, es recomendable buscar orientación profesional.

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3. Tu sueño ha cambiado considerablemente

La relación entre el descanso y el bienestar emocional es estrecha. En ocasiones, las preocupaciones hacen que te acuestes pensando en todo lo que tienes pendiente, que te despiertes varias veces durante la noche o que te cueste volver a dormir. También puede ocurrir lo contrario: sentir sueño durante gran parte del día o dormir mucho más de lo habitual.

Estos cambios pueden tener diversas explicaciones, pero cuando se prolongan y afectan tu energía, concentración o rutina, no deberías ignorarlos. Consultar con un profesional puede ayudarte a identificar qué está ocurriendo y qué medidas pueden favorecer tu descanso.