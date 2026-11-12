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Vivir en una zona de altas temperaturas también influye en la manera de organizar y decorar una vivienda. En países tropicales como República Dominicana, elegir los colores, materiales y accesorios adecuados puede ayudar a crear ambientes más agradables.

La decoración no tiene que limitarse a seguir tendencias o incorporar muebles costosos. También puede responder a las condiciones del clima y a las necesidades de quienes habitan en cada espacio.

Aprovechar la iluminación natural, facilitar la circulación del aire y seleccionar textiles apropiados son algunos aspectos que conviene tomar en cuenta.

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Si buscas renovar tu hogar sin realizar grandes remodelaciones, estas cinco ideas pueden servirte de inspiración.

Ideas decorativas para el calor

Estas son cinco ideas para transformar tu hogar y adaptarlo a las altas temperaturas:

Elige colores claros para las paredes

Los tonos blancos, crema, arena y beige son buenas alternativas para decorar viviendas en zonas calurosas. Además de aportar luminosidad, ayudan a crear una sensación visual de frescura y amplitud.

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También puedes incorporar pequeños detalles en azul claro, verde o tonos naturales para darle personalidad a las habitaciones.

Colores claros y cortinas ligeras

Los colores claros y suaves aportan luminosidad y frescura a los ambientes.

Cambia las cortinas pesadas por telas ligeras

Las cortinas de algodón o lino aportan una apariencia más fresca y permiten aprovechar la iluminación natural.

Para las ventanas que reciben sol directo, puedes utilizar:

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Cortinas de tejidos ligeros.

Persianas que ayuden a bloquear la radiación solar.

Cortinas de mayor cobertura en las horas de más calor.

Incorpora muebles de materiales naturales

El ratán, el mimbre, el bambú y la madera pueden convertirse en protagonistas de una decoración inspirada en ambientes tropicales.

Estos materiales funcionan bien en sillas, mesas auxiliares, lámparas y accesorios. Además, aportan una apariencia natural que combina con colores claros y espacios despejados.

Decora con plantas de interior

Las plantas son una opción para incorporar color y naturaleza a la vivienda. Algunas alternativas son la palma areca, la monstera y la sansevieria, que pueden colocarse en esquinas, balcones o cerca de ventanas, según sus necesidades de luz.

Además de su valor decorativo, ayudan a crear ambientes más agradables y conectados con la naturaleza.

Elige ropa de cama y textiles frescos

En las habitaciones conviene sustituir las mantas gruesas y los tejidos pesados por sábanas de algodón, fundas ligeras y alfombras de fibras naturales.

También es recomendable evitar la acumulación de accesorios y objetos decorativos, ya que mantener los espacios despejados contribuye a una apariencia más ligera y organizada.

Una casa cómoda también puede tener estilo

Adaptar la decoración a las altas temperaturas no significa renunciar a los espacios elegantes o modernos. La clave está en encontrar un equilibrio entre los gustos personales y las características de la vivienda.

Antes de realizar compras, conviene identificar cuáles habitaciones reciben más sol y qué elementos pueden aprovecharse. También es posible comenzar con cambios pequeños y avanzar progresivamente.

Con colores adecuados, materiales ligeros, plantas y una buena organización, el hogar puede adquirir una apariencia diferente y ofrecer ambientes más agradables durante todo el año.