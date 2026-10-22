5 hábitos que pueden quitarle brillo a tu cabello rizado

Conseguir unos rizos definidos, suaves y llenos de brillo no siempre depende de encontrar el producto perfecto. A veces, la diferencia está en pequeños hábitos de la rutina capilar que pueden hacer que el cabello se sienta áspero, pierda su forma o luzca opaco. Como el cabello rizado suele ser más propenso a la resequedad, aprender a cuidarlo según sus necesidades puede ayudar a mantenerlo saludable y resaltar su textura natural. Por eso les tengo aquí, 5 cosas que están haciendo que tus brillos estén más apagados.

Cabello rizo

1. Aplicar productos sin considerar las necesidades de tus rizos

Las cremas para peinar, los geles y los aceites pueden ayudar a definir los rizos, pero utilizar demasiados productos o aplicar cantidades excesivas puede dejar residuos y hacer que el cabello se sienta pesado. Esto puede afectar su movimiento y hacer que pierda parte de su brillo natural.

En lugar de sumar productos a tu rutina, observa cómo responde tu cabello. Comienza con pequeñas cantidades, presta atención a la textura de cada fórmula y asegúrate de retirar los residuos durante el lavado. Recuerda que no todos los rizos necesitan el mismo nivel de fijación o hidratación.

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2. Desenredarlo en seco y sin cuidado

Si tienes el cabello rizado, sabes que desenredarlo puede convertirse en todo un reto. Hacerlo en seco, especialmente cuando hay nudos, puede provocar quiebre, aumentar el frizz y alterar la forma natural de los rizos.

Lo ideal es desenredarlo cuando esté húmedo y tenga acondicionador o un producto que facilite el deslizamiento. Utiliza los dedos o un peine de dientes anchos y comienza por las puntas, avanzando poco a poco hacia la raíz. La paciencia es fundamental para evitar tirones innecesarios.

3. Saltarte el acondicionador por miedo a perder definición

La hidratación y la definición no tienen por qué ser enemigas. El acondicionador ayuda a suavizar la fibra capilar, facilita el desenredo y reduce la fricción. Cuando el cabello está reseco, los rizos pueden sentirse ásperos y verse menos definidos.

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Busca un acondicionador adecuado para tu tipo de cabello y aplícalo principalmente de medios a puntas. Si tus rizos necesitan un cuidado adicional, puedes incorporar una mascarilla acondicionadora según su estado. La clave está en encontrar el equilibrio: suficiente acondicionamiento para mantenerlos suaves, sin dejar residuos que los apelmacen.