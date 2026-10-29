4 peinados elegantes que puedes hacerte en menos de 10 minutos

Conseguir un peinado elegante no tiene que convertirse en una tarea complicada ni tomarte toda la mañana. A veces, basta con cambiar la forma en que recoges el cabello, incorporar un accesorio o aprovechar su textura natural para transformar por completo tu look.

La clave está en elegir un estilo que funcione con las características de tu melena. Desde el cabello lacio y largo hasta los rizos más definidos o el cabello crespo, existen alternativas sencillas para distintas texturas y longitudes. Estas cuatro ideas son perfectas para cuando tienes poco tiempo y quieres verte arreglada para ir al trabajo, asistir a una reunión o salir a cenar.

1. Cola baja pulida para cabello lacio y largo

Publicidad

Famoso “sleek back”

Una cola baja o envuelto en moño puede convertirse en uno de los peinados más elegantes cuando se cuidan los detalles. Divide el cabello con una raya al medio, péinalo hacia atrás y sujétalo a la altura de la nuca con una goma discreta. Después, toma un mechón fino de la coleta y enróllalo alrededor de la goma para ocultarla; asegúralo con un pincho. Aplica una pequeña cantidad de fijador y brillo en los largos para aportar luz y controlar el frizz. El resultado es un peinado versátil que funciona tanto con conjuntos de oficina como con vestidos para ocasiones especiales.

2. Semirrecogido con pinza para cabello lacio y corto

Parecido al “sleek back” pero con cabello suelto

Quienes llevan un corte bob también pueden conseguir un peinado elegante sin necesidad de utilizar herramientas de calor. Toma dos mechones de los laterales, llévalos hacia la parte posterior de la cabeza y sujétalos con una pinza pequeña, dejando el resto del cabello suelto. Puedes mantener la raya al medio o llevarla ligeramente hacia un lado, según tu preferencia. Para darle un toque más sofisticado, elige una pinza metálica o con acabado carey. Es una alternativa práctica para despejar el rostro y conservar el movimiento característico del cabello corto.